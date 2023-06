Sydney Sweeney sulle scene hot di Euphoria: 'Mio padre e mio nonno hanno spento la tv e se ne sono andati'

Il nonno e il padre di Sydney Sweeney non hanno approvato le scene hot presenti in Euphoria, lo show di successo in cui l'attrice interpreta la liceale Cassie Howard: il suo personaggio ha dato scandalo sin dall'uscita della prima stagione della serie a causa della presenza di scene di droga e sesso piuttosto esplicite.

"Sì, il fatto è che non ho preparato mio padre tipo... per niente", ha scherzato Sweeney durante l'ultimo episodio del Sunday Today with Willie Geist. "Voglio dire, come si fa ad iniziare una conversazione su una cosa del genere? Inoltre, quando parlo con mio padre di solito non si tratta di lavoro... parliamo di argomenti padre-figlia."

Euphoria 2: Sydney Sweeney nella serie

L'attrice 25enne ha rivelato che suo padre ha scelto di guardare la serie senza dirglielo insieme a suo nonno paterno: "Mio padre e mio nonno hanno letteralmente spento la tv e se ne sono andati". La madre, tuttavia, sapeva cosa aspettarsi, avendo fatto visita a sua figlia sul set più di una volta: "Lei conosceva la storia, gliene avevo parlato spesso... mio padre invece non sapeva niente."

Euphoria, Sydney Sweeney: la reazione inaspettata dei suoi nonni alle sue scene di nudo

Secondo quanto riferito, il nonno di Sydney Sweeney è rimasto particolarmente infastidito dalle sue scene hot in Euphoria; tuttavia, la nonna dell'attrice è una sua grande fan: "La porto sempre con me in tutto il mondo, le faccio visitare i set e ogni volta che posso le trovo un ruolo come comparsa."