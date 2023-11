Euphoria: HBO annuncia lo slittamento della terza stagione a causa dello sciopero

L'uscita della terza stagione di Euphoria slitta al 2025, a confermarlo è l'amministratore delegato di HBO, Casey Bloys. Il ritardo è stato una conseguenza dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood che ha fatto slittare le riprese, che originariamente sarebbero dovute iniziare nell'estate del 2023. Il titolo della serie di Sam Levinson è stato mostrato in un filmato che annunciava la terza stagione di Euphoria in arrivo nel 2025 insieme a The Last of Us 2, The White Lotus 3 e la serie prequel di It, Welcome To Derry.

Non è stato rivelato molto altro sulla terza stagione di Euphoria, a parte che Levinson, lo showrunner considera la prossima stagione come un film noir e che attraverso il personaggio di Rue (Zendaya) esplorerà "cosa significa essere un individuo con dei principi in un mondo corrotto". Inoltre, Euphoria 3 riprenderà la storia dopo un salto temporale e non vedrà il ritorno di Barbie Ferreira nei panni di Kat.

Euphoria: Zendaya in una scena della serie

Euphoria

Euphoria è una serie drama adolescenziale che vede gli attori Zendaya , Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Alexa Demie, Jacob Elordi, il defunto Angus Cloud, Barbie Ferreira e Dominic Fike nei panni di adolescenti problematici coinvolti in un mondo fatto di droga, amore e criminalità.

Acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z americana, raccontata in maniera cruda e senza filtri, la serie è un vero cult - vincitore di 3 Emmy, fra cui quello per la sua protagonista, Zendaya - che ha ridefinito completamente un genere, il teen drama. La stagione 2 si era conclusa con Rue che raccontava di essere riuscita a tenere sotto controllo le sue dipendenze per tutto l'anno scolastico. Zendaya, la protagonista, aveva accennato alla possibilità che la storia sarebbe ripresa con i protagonisti negli anni dopo la fine del liceo e la costumista sembra aver confermato questo dettaglio. La produzione della terza stagione di Euphoria non è ancora iniziata. Sam Levinson è creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo.