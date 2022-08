Euphoria: Barbie Ferreira non tornerà nella terza stagione

Barbie Ferreira, che ha interpretato Kat nelle prime due stagioni della serie HBO Euphoria, non tornerà per la terza stagione. Ferreira ha rivelato la sua apparente uscita oggi in una storia di Instagram, come riporta Vulture.

Euphoria: Barbie Ferreira in una scena della serie

"Dopo quattro anni passati a incarnare il personaggio più speciale ed enigmatico, Kat, devo dire addio con le lacrime agli occhi. Spero che molti di voi possano rivedersi in lei come ho fatto io e che vi abbia portato gioia seguire il suo viaggio fino a diventare ciò che è oggi. Ho messo tutta la mia cura e tutto il mio amore in lei e spero che voi possiate sentirlo. Ti amo Katherine Hernandez" ha comunicato Barbie Ferreira.

Erano circolate voci di tensioni sul set durante la seconda stagione di Euphoria tra Ferreira e il creatore dello show Sam Levinson, ma Ferreira ha smentito i rumor a Insider in un'intervista di marzo .

Sydney Sweeney di Euphoria sulle scene di nudo: "Non smetterò di farle, ma vorrei che alcune cose cambiassero"

Barbie Ferreira ha debuttato nei panni di Kat, la migliore amica di Maddie (Alexa Demie) e Cassie (Sydney Sweeney), nella prima stagione, incentrata sul suo viaggio nell'amore per se stessa come un'adolescente consapevole del proprio corpo che inizia l'anno scolastico cercando di modificare la propria reputazione. Nella seconda stagione la trama del suo personaggio includeva una bugia su una malattia terminale.

Euphoria, serie vincitrice di un Emmy, è stata rinnovata per una terza stagione a febbraio.