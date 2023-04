Euphoria: la stagione 3 riprenderà la storia dopo un salto temporale

Euphoria 3, quanto arriverà sugli schermi televisivi, mostrerà i protagonisti dopo un salto temporale, situazione che comporterà, ovviamente degli importanti cambiamenti nella storia.

A confermare che il racconto non riprenderà esattamente dal momento in cui si era interrotto è stata la costumista della serie in un'intervista rilasciata a Vogue.

Heidi Bivens, parlando della terza stagione di Euphoria, ha spiegato: "Farò tutto il possibile per renderla un successo. Sono realmente eccitata nel leggere gli script. Si parla di una storia ambientata, circa, cinque anni dopo e non saranno quindi più al liceo".

La costumista ha aggiunto: "Chi può sapere cosa accadrà? Ma conoscendo il cervello di Sam, sarà eccitante e ci metterà tutti alla prova perché non vuole mai ripetersi. Sarà qualcosa di nuovo che il pubblico dovrà scoprire".

La stagione 2 si era conclusa con Rue che raccontava di essere riuscita a tenere sotto controllo le sue dipendenze per tutto l'anno scolastico.

Zendaya, la protagonista della serie ideata da Sam Levinson, aveva accennato alla possibilità che la storia sarebbe ripresa con i protagonisti negli anni dopo aver concluso il liceo e la costumista sembra aver confermato questo interessante dettaglio.