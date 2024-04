Euphoria, Zendaya: 'Non so se la Stagione 3 si farà, non dipende da me'

L'attrice non sa se tornerà a interpretare ancora il personaggio di Ruth

Nonostante la Stagione 3 di Euphoria non sia stata cancellata ma solo posticipata, Zendaya non è sicura di riprendere i panni della protagonista Rue ed è apparsa meno fiducioso sulle possibilità di realizzazione della stagione.

Parlando con Variety, l'attrice ha dichiarato di "non essere nella posizione di poter decidere" e che "non so se ci sarà mai una terza stagione".

Il mese scorso una fonte aveva lasciato intendere che la serie era finita: "è una questione di impegno e non mi sembra che tutti siano così convinti dopo quest'ultimo ritardo".

"Se sarà giusto per i personaggi e tutto andrà come deve andare, ovviamente", ha dichiarato Zendaya durante l'anteprima di Challengers a Los Angeles martedì sera. "Ma non è una cosa che posso decidere".

Euphoria: Zendaya in una immagine della serie

Il posticipo di Euphoria 3

La HBO ha annunciato il rinvio della terza stagione di Euphoria il 25 marzo, affermando che la rete e il creatore Sam Levinson "rimangono impegnati a realizzare una terza stagione eccezionale". Tuttavia, il cast è stato liberato dai propri impegni per dedicarsi ad altri progetti.

Euphoria 3, Hunter Schafer favorevole a un salto temporale: "Jules ha avuto una vita dura finora"

Tre giorni dopo, Storm Reid, che interpreta Gia, la sorella minore di Rue, è stato il primo membro del cast a parlare pubblicamente del posticipo, in occasione dell'inaugurazione del Drama Center della nuova School of Dramatic Arts della USC, apparendo ottimista sul fatto che la terza stagione si farà.

"Spero che gli spettatori e il pubblico possano avere la possibilità di finire la serie", ha detto la Reid. "Penso che dovremmo gestirla con cura. Ci abbiamo messo il cuore e l'anima".