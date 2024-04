Maude Apatow, star di Euphoria, debutta alla regia con Poetic License

La star di Euphoria Maude Apatow e Olivia Rosenbloom hanno co-fondato la Jewelbox Pictures, una società di produzione cinematografica e televisiva "attenta a storie umane audaci e complesse", che ha già tre film in fase di sviluppo, tra cui il debutto alla regia di Apatow, Poetic License.

Come ha raccontato il duo a Deadline, le due sono migliori amiche che lavorano nell'industria cinematografica fin dagli anni del liceo. "Entrambe siamo sempre state attratte da personaggi imperfetti e complicati e dall'uso della commedia come strumento per raccontare le loro storie", hanno dichiarato Apatow e Rosenbloom. "Siamo entusiaste di lanciare Jewelbox e speriamo che possa essere una casa per artisti con voci e prospettive diverse per sviluppare idee originali e convincenti".

Poetic License

Il primo film in fase di sviluppo nello slate di Jewelbox è Poetic License, che segnerà il debutto di Apatow alla regia di un lungometraggio. Scritto da Raffi Donatich, il film vede due inseparabili migliori amiche, Sam e Ari, iniziare a districarsi mentre si contendono l'affetto di Liz, la mamma di mezza età che assiste al loro seminario di poesia al college.

Apatow si è avvicinata al progetto dopo essere stata "immediatamente colpita" dallo "stile di scrittura" di Donatich, capace di scrivere di personaggi e dialoghi "con tanto amore, profondità e umorismo".

Il film, ha rivelato, "racconta le pressioni del crescere, e di come queste pressioni non scompaiano mai. È una storia di crescita rivolta a un pubblico di tutte le età. Penso che questo film sia universale, senza tempo e abbia il potenziale per essere qualcosa di molto speciale. Non potrei essere più entusiasta di realizzarlo". Tra i produttori del film indie ci saranno Apatow, Josh Church, Rosenbloom e Harrison Kreiss per Jewelbox Pictures e Apatow Productions.

Il successo con Euphoria

Interprete di Lexi Howard nell'acclamata serie drammatica adolescenziale Euphoria della HBO, la Apatow è stata vista anche nella miniserie Hollywood di Ryan Murphy e Ian Brennan, nominata agli Emmy, e in alcuni film di suo padre Judd Apatow, tra cui Il Re di Staten Island, interpretato da Pete Davidson. L'anno scorso ha fatto il suo debutto professionale sul palcoscenico off-Broadway con Little Shop of Horrors, cui ha fatto seguito il ruolo di Sally Bowles in una produzione di Cabaret nel West End.

Attualmente è in attesa come tutti noi di avere notizie sulla Stagione 3 di Euphoria, recentemente posticipata a data da destinarsi.