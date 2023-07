Angus Cloud è morto a 25 anni, era Fez nella serie Euphoria

Angus Cloud è morto all'età di 25 anni; era conosciuto per il ruolo di Fezco "Fez" O'Neill nella serie Euphoria.

La triste notizia è stata data dalla famiglia dell'attore con un comunicato ufficiale in cui confermano la drammatica perdita.

L'annuncio della famiglia

Il comunicato della morte di Angus Cloud spiega: "Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in così tanti modi. La scorsa settimana ha sepolto suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L'unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo insieme a suo padre, che era il suo miglior amico".

La famiglia ha sottolineato: "Angus ha parlato apertamente della sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua morte possa ricordare agli altri che non sono soli e non dovrebbero lottare restando nel proprio silenzio".

Euphoria e le altre serie tv e film sui teenager che ci hanno sconvolto

Il comunicato aggiunge: "Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo senso dell'umorismo, per la sua risata e per il suo amore nei confronti di tutti. Chiediamo che venga rispettata la nostra privacy mentre stiamo ancora affrontando questa perdita devastante".

Cloud ha recitato anche nei film North Hollywood, The Line e Scream 6. L'attore aveva spiegato, in un'intervista a Variety, che il ruolo di Fex era stato il primo della sua carriera ed era stato notato mentre era per strada insieme ad alcuni suoi amici.