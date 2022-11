Euphoria 3: Billie Eilish nel cast? L'artista chiarisce le voci sul suo coinvolgimento nella serie

Sono giorni che sui social non si parla altro che di Billie Eilish e della sua possibile partecipazione alla stagione 3 della serie Euphoria. La celebre cantante ha così deciso di rispondere direttamente a queste voci, mettendo fine al susseguirsi di indiscrezioni e ipotesi apparse online.

Un'immagine della popstar Billie Eilish

Parlando con Vanity Fair di Euphoria, Billie Eilish ha chiarito una volta per tutte la situazione, rivelando di non aver mai ricevuto alcuna offerta per partecipare alla serie tv: "[Il gigantesco rumor su di me che] sono nella terza stagione di Euphoria non è vero. Mi piacerebbe esserci. Euphoria è stupenda".

Questa smentita, ovviamente, non esclude in alcun modo una sua possibile partecipazione futura, anche perché la serie si nutre dell'arte della star della musica al punto da sfruttare anche alcune delle sue canzoni. Un ingresso nella serie, quindi, non stonerebbe affatto.

Stiamo pur sempre parlando di uno degli show attualmente più seguiti su HBO Max, con l'inizio delle nuove riprese fissato per febbraio 2023. Anticipando qualche dettaglio sul terzo arco narrativo, il cast ha detto che dovrebbe comporsi di 8 episodi che esploreranno trame ancora più oscure rispetto al passato.