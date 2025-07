Euphoria 3: un premio Oscar si unisce al team della serie

Nel team che sta lavorando alla stagione 3 di Euphoria ci sarà anche un premio Oscar: Hans Zimmer si occuperà delle musiche originali delle puntate inedite.

L'artista ha condiviso la notizia sui social media, rivelando il suo coinvolgimento nella serie targata HBO con star Zendaya.

L'annuncio del compositore

Hans Zimmer, in un comunicato, ha dichiarato: "Si tratta di un onore unirsi a questo team incredibile di narratori guidati dal visionario Sam Levinson. Insieme, hanno creato una serie così coraggiosa ed emozionante che ha significato così tanto per gli spettatori".

Tra i suoi recenti impegni ci sono stati i primi due capitoli della saga cinematografica di Dune, diretti da Denis Villeneuve, e F1, il recente film con star Brad Pitt, di cui potete leggere la nostra recensione.

Il compositore ha proseguito sottolineando il suo apprezzamento nei confronti del lavoro compiuto in precedenza su Euphoria: "La musica di Labrinth ha dato forma all'identità dello show e non vedo l'ora di contribuire a questa storia e ad aiutare a delineare questa nuova stagione attraverso la musica".

Labrinth, che ha firmato la musica dei primi due capitoli della storia, sarà comunque coinvolto nel lavoro sulle puntate inedite dopo aver firmato i brani che hanno potuto contare anche sulla collaborazione di Zendaya, che ha interpretato All for Us e I'm Tired.

L'artista ha, a sua volta, festeggiato l'arrivo di Zimmer scrivendo: "Un altro capitolo nell'universo di Euphoria! Trovo sia così grandioso unirmi a Hans, uno dei miei eroi nella composizione di colonne sonore, nel portare qualche nuova magia a questa stagione".

La dichiarazione del creatore di Euphoria

Sam Levinson ha aggiunto: "Collaborare con Hans è un vero onore. Ho scritto questa stagione ascoltando la colonna sonora di Interstellar e Una vita al massimo. Quindi lui fa parte del DNA creativo fin dall'inizio. Sono realmente orgoglioso del lavoro che io e Labrinth abbiamo fatto nelle stagioni precedenti e sono entusiasta che Hans ci spinga a nuove altezze".

Tra i ritorni nel cast di Euphoria ci saranno anche quelli di Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Colman Domingo e Dominic Fike.

Tra le new entry spazio poi a Sharon Stone, Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Priscilla Delgado, James Landry Hébert e Anna Van Patten.