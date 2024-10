Euphoria 3, Zendaya sul salto temporale: "Avevamo superato la dose di dramma scolastico che si può sopportare"

Zendaya non vede l'ora di vedere il suo personaggio di Euphoria in un nuovo contesto, nello specifico al di fuori delle dinamiche liceali. Questo potrebbe avvenire nella terza stagione della serie HBO grazie a un preciso salto temporale.

L'attrice vincitrice di un Emmy, che nello show interpreta Rue, ha recentemente svelato alcuni dettagli sull'attesa terza mandata di episodi del dramma creato da Sam Levinson, che appunto prevede un salto temporale per i suoi personaggi.

"È importante perché i drammi del liceo non possono essere affrontati più di tanto", ha dichiarato l'attrice al podcast The Awards di Entertainment Weekly, prima di aggiungere: "Sarebbe tipo, 'E poi tradisce di nuovo il suo ragazzo!'".

Euphoria 2: Zendaya in una scena

Sebbene Zendaya, che è anche produttrice esecutiva dello show, non abbia potuto condividere molti dettagli sulla trama della terza stagione, ha lasciato intendere che sarà molto affascinante. "In realtà non so molto di quello che succederà", ha proseguito. "Non so esattamente come sarà organizzata la stagione, ma so che ci sarà un salto temporale".

La star di Challengers ha continuato: "Sarà affascinante vedere e capire come saranno questi personaggi al di fuori del contesto del liceo e come tutte le cose che abbiamo visto quando erano ragazzini e frequentavano il liceo li influenzeranno nell'età adulta e chi diventeranno in un mondo molto più grande. Sarò anche io interessata a vedere cosa succederà".

I problemi di Euphoria

La terza stagione dello show, che vedrà il ritorno di Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow, dovrebbe iniziare la produzione nel gennaio 2025. Barbie Ferreira aveva annunciato in precedenza che non sarebbe tornata nella serie e Angus Cloud è morto per un'overdose accidentale nel luglio 2023.

Quando sembrava tutto pronto per l'inizio delle riprese, queste sono state spostate di oltre un anno per divergenze creative tra Levinson e la stessa Zendaya. All'inizio di quest'anno, Sweeney aveva parlato del suo ritorno nei panni di Cassie anni dopo averla interpretata per l'ultima volta nella seconda stagione del 2022.

"C'è stato un lungo periodo di tempo tra la prima e la seconda stagione, ma soprattutto ora, con il salto temporale, è un nuovo processo per me", aveva dichiarato a Cosmopolitan ad agosto. "Sto imparando man mano e sono aperta a tutto ciò che verrà. Ma sono anche molto eccitata. Adoro Cassie. È sempre un personaggio emozionante da interpretare, quindi non vedo l'ora di scoprire cosa succederà nella sua vita".