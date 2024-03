Euphoria: Colman Domingo spiega il lungo ritardo della terza stagione

Per la star di Euphoria Colman Domingo la scrittura di Levinson sarebbe la ragione principale della lunga attesa per la terza stagione.

Sono passati più di due anni dal finale della seconda stagione di Euphoria sulla HBO e non sembra che la terza stagione sia in arrivo a breve. Euphoria 3 non solo non ha una data di debutto prevista per quest'anno, ma non ha nemmeno iniziato le riprese - anche se a gennaio è stato rivelato che il creatore della serie e produttore esecutivo Sam Levinson sta scrivendo la terza stagione della popolare serie. Si tratta di un lungo ritardo tra una stagione e l'altra e, per quanto riguarda il motivo di questo ritardo, una delle star di Euphoria pensa che sia la scrittura di Levinson la ragione principale dell'attesa. Secondo l'interprete di Ali,Colman Domingo, Levinson "risponde costantemente ai problemi culturali del presente".

"Sam è una persona che scrive e riscrive, scrive e riscrive ancora, perché penso che stia lottando con ciò che è importante. Sta rispondendo immediatamente a quelli che sono i mali del mondo. So che l'unica cosa che posso dirvi è che è molto interessato alla questione esistenziale di chi siamo in questo momento. La nostra anima. È questo che vuole capire con la terza stagione", ha detto Domingo a GQ.

Domingo ha anche elogiato Levinson, smentendo una notizia del 2022 secondo cui le condizioni di ripresa di Euphoria erano "infernali". "Non c'è nessuno che ti maltratta sul set di Euphoria. Sam Levinson è gioioso e collaborativo e non potrebbe essere un sostenitore più grande per i suoi attori", ha detto l'attore.

Sydney Sweeney di Euphoria sulle scene di nudo: "Non smetterò di farle, ma vorrei che alcune cose cambiassero"

Euphoria 2: un'immagine della seconda stagione

La terza stagione

A causa del lungo lasso di tempo trascorso tra la seconda e la terza stagione di Euphoria, è stato riferito che la serie avrà un salto temporale significativo ed è una cosa che ha suggerito anche la star dello show Jacob Elordi. Elordi, che in Euphoria interpreta Nate Jacobs, ha recentemente ammesso di non sapere quando inizierà la produzione della terza stagione di Euphoria e ha sottolineato che se non accadrà presto probabilmente sarà necessario un salto temporale.

"Spero che inizierà presto, altrimenti sembrerei Benjamin Button o qualcosa del genere", ha detto Elordi. "Mi verrà il mal di schiena a camminare per il corridoio, sapete? ...Presumo che dovremo andare avanti, altrimenti sembrerà un un po' strano".