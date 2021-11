Eternals in uscita su Disney+ a gennaio 2022?

Dopo la release nelle sale, Eternals starebbe per arrivare su Disney+: l'uscita è infatti prevista per gennaio 2022, secondo indiscrezioni.

A poche settimane dalla release nei cinema, Eternals, il nuovo film Marvel diretto da Chloé Zhao, potrebbe arrivare presto sulla piattaforma streaming Disney+, probabilmente a gennaio 2022, stando a indiscrezioni non ufficiali.

Secondo un nuovo rapporto di Streaming Guider, il 12 gennaio 2022 è la data di uscita di Eternals su Disney+. Il sito ha svelato che Disney avrebbe confermato loro questa data di uscita, ma né la Disney né i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente questa data. Quindi, per la conferma bisogna aspettare che le fonti ufficiali annuncino la data, ma è molto probabile che il film arriverà davvero in streaming.

Sicuramente, l'arrivo di Eternals su Disney+ permetterà a una grossa fetta di pubblico di riuscire a vedere il primo film Marvel, appartenente alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Chissà che impatto avrà sui numero del servizio streaming Disney la sua uscita, visto che in tanti hanno richiesto la disponibilità di poter vedere a casa il film, un po' anche per via dell'emergenza sanitaria.

Con un cast di prim'ordine, composto da Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie e Kit Harington, Eternals ha riscosso un grande successo al box office mondiale, diventando il film con il maggiore incasso della pandemia.

Non è stato ancora annunciato un Eternals 2, anche se sappiamo che Chloé Zhao è interessata a tornare per fare un altro film e molti fan se lo aspettano, visto il finale cliffhanger che ha lasciato molti con l'acquolina in bocca.