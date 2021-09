Eternals, ecco perché Angelina Jolie ha accettato il ruolo nel film Marvel

Angelina Jolie è una delle star di Eternals, il prossimo film del MCU ad arrivare nelle sale. Ma cosa l'ha convinta ad accettare un ruolo in un grande franchise come quello guidato dai Marvel Studios?

Eternals: una foto dei protagonisti

A quanto pare, tra le ragioni principali dell'ingresso di Angelina Jolie nel MCU nel ruolo di Thena possiamo trovare la grande diversità e rappresentatività del cast del film e, senza alcuna sorpresa, la regista della pellicola, Chloé Zhao.

"Questa è stata la vera ragione per cui volevo fare questo film: per far parte di una famiglia così ricca di diversità, e non mi importava davvero quanto grande o piccolo fosse il ruolo" ha spiegato l'attrice al D23 Magazine.

E come tanti suoi colleghi di Eternals, Jolie ha elogiato la sua esperienza lavorativa con la Zhao: "Ciò che mi ha sorpreso maggiormente dell'unirmi al MCU e lavorare con Chloé Zhao è stato quanto lei fosse con i piedi per terra. Letteralmente, al nostro primo incontro come cast ci accolse a piedi nudi e si sedette sul pavimento. E fu allora che scoprimmo di percepire noi stessi come dei tipi strani, degli outsider. Era qualcosa che ci legava tutti, e aggiungeva un altro strato alla storia degli Eterni. Erano le nostre peculiarità e le nostre differenze che diventavano i nostri superpoteri".

"Chloé era ciò che ci rendeva equilibrati. E sebbene quello con cui stava lavorando fosse un cast così ricco di stelle, ci ha sempre trattato con una attenzione e una cura incredibili" ha poi concluso.

E chi fa parte da tanti anni di questo business come la Jolie, sa quanto sia importante lavorare con le persone giuste. Di recente infatti, Angelina Jolie ha detto di aver rinunciato a The Aviator a causa di Weinstein e di aver discusso a suo tempo con Brad Pitt, che invece aveva accettato di lavorare col produttore in diverse occasioni.

Eternals arriverà a novembre nelle sale italiane.