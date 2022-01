Eternals: il film Marvel contiene un easter egg legato a Star Wars

Il film Eternals, diretto dalla regista Chloe Zhao, contiene in una scena un easter egg legato all'universo di Star Wars

Eternals è arrivato recentemente su Disney+ e la visione in streaming del film Marvel ha permesso ai fan di notare un easter egg legato all'universo di Star Wars.

Il dettaglio, passato quasi del tutto inosservato durante la permanenza del lungometraggio nelle sale, è stato condiviso su Reddit dall'utente u/OscarTM3.

Nel film Eternals c'è una scena ambientata a bordo del jet privato di Kingo dove gli Eterni stanno cercando di capire come affrontare il Celestiale Tiamut, una delle entità più antiche e potenti dell'universo. Nell'inquadratura, alle spalle di Ikaris, si può vedere uno schermo dove scorrono alcune sequenze del lungometraggio L'impero colpisce ancora, in particolare la scena in cui Han Solo e Leia si scambiano un bacio prima che Han venga congelato nella carbonite.

L'elemento legato all'universo di Star Wars è solo uno dei tanti easter egg presenti nel film diretto da Chloe Zhao tratto dai fumetti.

Eternals: tutti gli easter egg e i riferimenti ai fumetti e fatti storici in un video

Il cast del film comprende Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell'umanità; Richard Madden, che interpreta l'onnipotente Ikaris; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Brian Tyree Henry, che interpreta l'intelligente inventore Phastos; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh. Kit Harington interpreta Dane Whitman, mentre Salma Hayek interpreta la leader saggia e spirituale Ajak e Angelina Jolie veste i panni dell'impetuosa guerriera Thena.

Il film è prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, mentre Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Kevin de la Noy sono i produttori esecutivi. Il soggetto è di Ryan Firpo & Kaz Firpo, mentre la sceneggiatura è firmata da Chloé Zhao e Patrick Burleigh e Ryan & Kaz Firpo.