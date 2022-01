Eternals: tutti gli easter egg e i riferimenti ai fumetti e fatti storici in un video

Eternals, il film della Marvel diretto da Chloe Zhao, è arrivato su Disney+ e il canale Heavy Spoilers su YouTube ha realizzato un interessante video in cui si riepilogano tutti gli easter egg e i dettagli che potrebbero essere passati inosservati durante la visione.

Fin dai primi secondi ci sono molti riferimenti al mondo dei fumetti e ad altri tasselli del MCU.

Nella sequenza iniziale di Eternals c'è infatti un riferimento alle Gemme dell'Inifito e, poco dopo, quando Sersi si trova a Londra, si può vedere un cartellone pubblicitario dell'organizzazione Global Repatriation Council, creata per affrontare le conseguenze del ritorno di chi era "scomparso" dopo lo schiocco di dita di Thanos, organizzazione già apparsa in The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision.

Nel film si intravedono poi varie versioni dello scudo di Captain America grazie agli elementi presenti durante il numero di Bollywood di Kingo e sul suo jet privato, oltre a vedere il design su un muro.

Eternals cita inoltre i fumetti della DC con il figlio di Phastos che chiama Ikaris Superman, e con Karun che viene paragonato ad Alfred, il maggiordomo di Batman.

Il lungometraggio fa poi riferimento al romanzo Peter Pan quando Kingo sostiene che Sprite sia il loro equivalente di Campanellino. Inoltre, Makkari viene mostrata mentre indossa una t-shirt con la stampa della copertina francese dell'opera La guerra dei mondi di H.G. Wells, in cui si racconta un'invasione aliena.

Il video contiene però molte altre curiosità sul film tra cui gli elementi tratti da fatti storici e dalle mitologie antiche.