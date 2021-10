Eternals copre 7000 anni di storia umana raccontati in due linee temporali

Il produttore di Eternals Nate Moore entra nel dettaglio della struttura del cinecomic anticipando che coprirà 7.000 anni di storia umana organizzati in due linee temporali.

Eternals: una foto dei protagonisti

Come rivela Screen Rant, il nuovo film della Fase 4 dell'MCU introdurrà la razza aliena degli Eterni, creata dai Celestiali, giunti sulla Terra per proteggere l'umanità dalla loro perfida controparte, i Devianti. Gli Eterni si riuniscono dopo gli eventi di Avengers: Endgame, quando i Devianti all'improvviso riemergono nel mondo divenendo una minaccia per l'umanità.

Screen Rant ha partecipato alla set visit a gennaio 2020 ed è lì che il produttore Nate Moore ha svelato che si tratterà di una storia che abbraccia epoche diverse. Il coprirà dunque 7.000 anni di storia umana e sarà ambientato in due diverse timeline, un po' come nel caso de Il padrino - Parte seconda, esplorando le origini degli Eterni e il loro arrivo sulla Terra dal pianeta Olympia. La timeline nel passato vedrà gli Eterni sradicare lentamente la malvagia razza dei Devianti nel corso degli anni, ma anche scoprire che le loro relazioni sono state influenzate separandoli.

Eternals, ecco dove si colloca nella timeline del Marvel Cinematic Universe

In Eternals, i Devianti vengono descritti come una razza di "alieni parassiti che vanno da un pianeta all'altro e mentre uccidono i predatori apicali del pianeta, ne assumono le caratteristiche spazzando via la vita intelligente". Dopo averli apparentemente sconfitti e dopo essersi separati l'uno dall'altro, l'attuale linea temporale vedrà Sersi e Sprite ancora insieme a Londra, sorpresi dall'arrivo di un Deviante, il primo in 5.000 anni, che si è evoluto dal suo originale modulo. Questo stimolerà il desiderio dei due di riunire il gruppo titolare per combattere i Devianti.

Moore ha rivelato, inoltre, che Eternals presenterà una versione più semplice dei Devianti e una evoluta lasciando intendere che queste due tipologie appartengono ognuna a una linea temporale differente.

Diretto dalla vincitrice dell'Academy Award Chloé Zhao, Eternals è interpretato da un cast corale di star tra cui Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington e altri. Il cinecomic verrà presentato in anteprima come film di chiusura nel programma alla Festa del Cinema di Roma 2021 per poi arrivare nelle sale italiane il 3 novembre.