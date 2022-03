Eternals, Chloé Zhao: "Il film ha diviso nei giudizi perché ha messo a disagio le persone"

Pur avendo incassato oltre 400 milioni di dollari a livello globale, Eternals è il film del Marvel Cinematic Universe che ha maggiormente diviso nei giudizi, suscitando critiche molto negative. La regista Chloe Zhao, però, ha compreso la ragione, visto che a suo parere il film "ha messo a disagio le persone".

Eternals: un primo piano di Angelina Jolie

Eternals ha ottenuto un punteggio del 47% su Rotten Tomatoes, rendendolo il film Marvel con il punteggio più basso sull'aggregatore di voti, inferiore perfino al bistrattato Thor: The Dark World. In una nuova intervista con la rivista Empire, la regista Chloe Zhao ha commentato l'accoglienza polarizzante del suo film Marvel spiegandone le ragioni.

In origine, Eternals sarebbe dovuto uscire a novembre 2020, ma l'emergenza sanitaria ha ritardato l'uscita del progetto di un anno intero. Nel suo slot originale di novembre 2020, Eternals sarebbe stato più ravvicinato ad Avengers: Endgame, ma i piani dei Marvel sono necessariamente cambiati.

Eternals: Richard Madden e Gemma Chan in un momento intimo

"Eternals doveva essere distribuito subito dopo Avengers: Endgame e non in un momento in cui tutti stanno attraversando una crisi esistenziale", ha detto Zhao. "Il film stesso parla di crisi esistenziali, sia per l'umanità che per Dio. Quindi penso che abbiamo decisamente capito che i giudizi sarebbero stati contrastanti".

La regista ha aggiunto che la fusione tra lo stile mainstream di Marvel e la sua sensibilità cinematografica indipendente è stata un'altra fonte di polarizzazione nei giudizi. I fan di The Rider e del premio Oscar Nomadland sono rimasti delusi nel vedere elementi Marvel più tradizionali, mentre non tutti i fan della Marvel hanno gradito i cambiamenti nel linguaggio visivo dell'MCU:

Eternals: la regista Chloé Zhao

"In questo caso, siamo davvero usciti dagli schemi dell'MCU e ci siamo incontrati a metà strada a causa dei nostri interessi condivisi. Questo ha messo a disagio molte persone da entrambe le parti. Ma ci sono anche persone che si sentono più a loro agio quando l'ordine del loro mondo viene perturbato disturbato. E poi guardano il frutto del nostro amore e dicono, 'Oh! Questo tocca diversi lati di me!' Mi piace".

Zhao ha aggiunto: "Capisco perfettamente la divisione proveniente dalla critica e dai fan. Perché quando si porta questo a estremi che sono visti come opposizione - il mondo da cui provengo e il mondo della Marvel - creando una sintesi, il risultato può far sentire a disagio le persone".

Qui trovate la nostra recensione di Eternals, dove si racconta la storia di un gruppo di antichi esseri che vegliano sulla razza umana. Eternals è disponibile in streaming su Disney+.