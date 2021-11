Eternals: Chloe Zhao conferma la cancellazione di due personaggi Marvel

In uscita oggi in tutti i cinema, Eternals introdurrà 10 nuovi supereroi, ma la regista Chloe Zhao ha confessato di averne cancellati due dalla sceneggiatura del cinecomic.

Il giorno di Eternals è finalmente arrivato. Oggi al cinema arriveranno i nuovi eroi Marvel interpretati da un cast stellare, ma la regista del film Chloe Chao ha confessato di aver dovuto cancellare un paio di personaggi per un motivo ben preciso.

Eternals: il cast del film

Il piano iniziale della regista Chloe Zhao era di introdurre non 10, ma 12 nuovi eroi in Eternals, tutti appartenenti all'antica razza dei protettori della Terra. In un'intervista con Fandom, la regista ha spiegato che originariamente erano in lizza 12 personaggi, ma alla fine ha deciso di portarne avanti solo 10:

"Erano 12 Eterni. Ma alcuni personaggi non hanno bisogno di tanto tempo sul grande schermo, piuttosto è la loro performance nel tempo a disposizione che ha importanza. Devono essere memorabili. Quando abbiamo visto questi 10 personaggi rappresentavano totalmente 10 aspetti della natura umana. Tutti e 10 avevano lo stesso peso."

Insomma, non c'era spazio per altri due personaggi nel film di Chloe Zhao, perché a quanto pare i personaggi scelti erano già abbastanza. Questi sono interpretati da un cast unico, pieno di star: Richard Madden nei panni di Ikaris, Gemma Chan nei panni di Sersi, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo, Lauren Ridloff come la super veloce Makkari, Brian Tyree Henry nel ruolo di Phastos, Salma Hayek nei panni della saggia e spirituale leader Ajak, Lia McHugh in quelli di Sprite, Don Lee è il potente Gilgamesh, Barry Keoghan è Druig, Angelina Jolie è la guerriera Thena e Kit Harington è Dane Whitman.

Come anticipa la nostra recensione di Eternals, gli Eterni sono un gruppo di eroi immortali, creati dai Celestiali per combattere contro i Devianti, rimasti nell'ombra sul pianeta Terra per migliaia di anni. I loro ordini erano di rimanere nascosti e di non interferire in guerre, carestie o minacce aliene, a meno che i Devianti non fossero coinvolti. Adesso però gli Eterni sono usciti allo scoperto perché qualcosa sta per cambiare.