Eternals: Angelina Jolie toppa l'acconciatura sul red carpet di Roma, i fan si scatenano sui social

Sempre impeccabile come una dea, anche Angelina Jolie può sbagliare il look ogni tanto, come dimostrato sul red carpet di Roma per presentare Eternals.

Angelina Jolie è stata a Roma per presentare Eternals, il nuovo cinecomic Marvel tanto atteso dai fan, ed era stupenda sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2021, ma ai fan non è sfuggito un piccolo particolare nei suoi capelli che ha reso il look non proprio impeccabile.

Eternals: Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

La star di Hollywood, attesissima alla Festa del Cinema di Roma 2021 con il cinecomic Eternals, ha scioccato tutti i fan con la sua bellezza ed eleganza sfoggiando un abito argento di Versace. Quello che però molti hanno notato era l'acconciatura non proprio impeccabile: Angelina Jolie aveva i capelli sciolti, ma le hanno applicato delle extentions molto visibili.

Sui social, come spesso accade, gli utenti si sono scatenati, prendendo in giro i capelli di Angelina Jolie, che di solito invece è sempre perfetta durante le prime e i red carpet a cui partecipa.

Angelina Jolie sul red carpet di Eternals con le figlie Zahara e Shiloh a Roma 2021 (FOTO)

C'è anche chi difende l'attrice, sottolineando che il particolare è irrilevante rispetto alla grandezza di Angelina Jolie e non è per nulla pertinente con la sua performance in Eternals e la sua carriera in generale.

Capelli a parte, Angelina Jolie ha comunque stupito tutti sul red carpet di Roma insieme ai suoi colleghi di Eternals, ovvero la regista Chloé Zhao, Gemma Chan, Richard Madden e Kit Harington, che sono stati accolti con estremo calore ed emozione, in attesa dell'uscita al cinema del film.

Qui la nostra recensione di Eternals, che uscirà al cinema il 3 novembre in tutte le sale italiane, portando sul grande schermo nuovi supereroi, gli Eterni, un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall'ombra per unirsi contro il più antico nemico dell'umanità, The Deviants.