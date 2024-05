Tra Holden e Sarah Toscano di Amici 23 c'è del tenero? Lui spiazza: 'Ti ammiro tanto'

Alcune dichiarazioni del cantante di Rudy Zerbi riaccendono speranze dei fan su un possibile flirt in corso tra lui e l'allieva della squadra Cucca-Lo.

Ormai manca pochissimo alla semifinale di Amici 23, in onda domenica 12 maggio su Canale 5. Nel frattempo, la produzione ha deciso di riunire i concorrenti rimasti in gara per rivivere la loro esperienza e condividere le loro storie.

Le dichiarazioni di Holden su Sarah Toscano

Il cantante allievo di Rudy Zerbi, si è lasciato andare per la prima volta a delle confessioni inedite sulla sua compagna di viaggio Sarah Toscano, astro nascente della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Sembra che Holden abbia scelto di farle una dedica speciale e decisamente inaspettata.

Il dettaglio ad Amici 23 che fa tremare i fan di Sarah Toscano: potrebbe non tornare più quella di prima?

Al punto da aver (forse) riacceso una speranza tra i fan su un possibile flirt tra i due. "Saretta ti ammiro tanto, per l'età che hai penso che tu sia maturata tantissimo. Il tuo pregio? La persona e l'evoluzione che hai avuto all'interno di questo programma sia personale che artistica".

Il cantante Holden della squadra Zerbi-Cele Vs Mida dei Cucca-Lo

Nel corso di questi ultimi mesi, infatti, sono stati in molti tra i telespettatori a notare una certa vicinanza tra i due allievi, ipotizzando persino non un semplice rapporto di amicizia, bensì un qualcosa di più profondo.

I like di Sarah Toscano ai suoi video con Holden

Anche sui social stanno circolando tutta una serie di video che vedono Sarah e Holden particolarmente vicini, tra sguardi complici e risate. Clip diventate virali in poco tempo a cui la stessa Toscano ha messo spesso like.

Amici di Maria De Filippi all'Arena di Verona

Che tra i due stia iniziando a nascere del tenero? Anche se la smentita era arrivata solo qualche settimana fa, pare che negli ultimi giorni che precedono la finalissima di Amici 23 ci sia stato un avvicinamento di tipo diverso. Insomma, davvero una chimica e una complicità che raramente si sono notate tra due concorrenti del talent!