Esterno notte stasera su Rai 3 : trama e cast delle ultime tre puntate

Esterno notte torna in televisione dopo la vittoria ai David di Donatello: ecco la trama delle tre puntate in onda su Rai 3 stasera 13 maggio

Stasera 13 maggio su Rai 3 vanno in onda gli ultimi tre episodi di Esterno notte, la miniserie diretta da Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nel ruolo di Aldo Moro. Lo show ci offre una rappresentazione intima dei tragici giorni del rapimento del politico italiano, esplorando l'evento attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che ne furono protagonisti e vittime.

Esterno notte: Trama episodi in onda stasera 12 maggio

Episodio 04 - I terroristi

Tra il 1976 e il 1978 Adriana Faranda abbraccia la causa rivoluzionaria delle BR, abbandona sua figlia e entra in clandestinità assieme al suo compagno, Valerio Morucci. Unitasi alla "colonna romana", partecipa al rapimento di Moro e diventa la staffetta che consegna i comunicati delle BR ai giornali.

Esterno notte: Serie tv o film "a mosaico", è comunque un capolavoro

Episodio 05 - Eleonora

Eleonora Moro accoglie con disperazione ma estrema dignità la notizia del rapimento del marito e si chiude con i figli in un riserbo assoluto, confidando negli apparati dello Stato per salvare suo marito. Nonostante le rassicurazioni della politica, la donna si rende gradualmente conto che il marito rischia di essere "sacrificato" e chiede aiuto al Papa.

Episodio 06 - La fine

Un sacerdote viene portato dai brigatisti in gran segreto nel covo di via Montalcini dove Moro viene tenuto prigioniero. Il Presidente della DC confessa l'odio feroce che prova per alcuni dei suoi "amici" di partito, in primis Andreotti. Il nove maggio 1978 Moro viene caricato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa e ucciso.

Curiosità su Esterno notte

Esterno notte è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes. La pellicola è stata suddivisa in due parti, la prima delle quali è stata rilasciata nei cinema a partire dal 18 maggio 2022, mentre la seconda parte ha fatto il suo debutto il 9 giugno dello stesso anno.

In aggiunta, il film è stato trasmesso anche come miniserie televisiva, composta da sei episodi, in onda il 14, 15 e 17 novembre su Rai 1, ed è disponibile in streaming su RaiPlay e Netflix.

Da Buongiorno, Notte a Esterno Notte: l'ora più buia della storia repubblicana italiana

Ai David di Donatello 2023 ha ottenuto 18 candidature e tre riconoscimenti: Miglior regista a Marco Bellocchio. Miglior attore protagonista a Fabrizio Gifuni. Miglior truccatore a Enrico Iacoponi. Qui la nostra recensione di Esterno notte.

Esterno Nottte: Interpreti e personaggi