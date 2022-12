Le 15 serie TV più significative del 2022, da Scissione a Esterno notte

Dal gran finale di Better Call Saul a novità come Scissione, The Sandman e House of the Dragon, fino al caso Moro riletto da Bellocchio: ripercorriamo le serie TV più importanti del 2022.

Dopo la nostra carrellata attraverso i grandi film del 2022, quelli che più hanno scandito e rappresentato l'anno appena trascorso, è giunto il momento di rivolgere la nostra attenzione al piccolo schermo. Eccoci dunque a ripercorrere alcune fra le serie TV più importanti del 2022: alcuni attesi ritorni; qualche "ultimo capitolo" per far calare il sipario su personaggi che per lungo tempo hanno accompagnato le nostre visioni; ma soprattutto le novità più entusiasmanti trasmesse in Italia negli ultimi dodici mesi, o quelle che sono stato in grado di attirare un pubblico ampio e trasversale. Dal dramma alla commedia, dall'affresco storico al fantasy, di seguito vi presentiamo, in ordine cronologico, quindici fra le serie più significative di quest'anno...

1. Ozark

Ozark: Laura Linney e Jason Bateman nella stagione 4

Partiamo appunto da un addio: quello di Ozark, racconto crime fra i più apprezzati della televisione contemporanea, sviluppato in quattro stagioni distribuite su Netflix. La parabola criminale della famiglia Byrde, impegnata in una colossale operazione di riciclaggio di denaro del narcotraffico nella quieta provincia del Missouri, si è conquistata le lodi della critica e la fedeltà di uno zoccolo duro di fan, anche per merito delle interpretazioni di Jason Bateman, Laura Linney e Jennifer Garner (premiata con due Emmy Award).

2. Scissione

Scissione: un'immagine dei personaggi

Per una serie che ci lascia, un'altra si è imposta fra le migliori novità del 2022: si tratta di Scissione, recentissimo fiore all'occhiello del catalogo di Apple TV+, con Adam Scott e Britt Lower a guidare un grande cast corale (fra gli altri Christopher Walken, John Turturro e Patricia Arquette) in un'inquietante distopia dalle sfumature thriller. Cosa accadrebbe se la personalità di alcuni individui fosse spezzata in due, separando la loro vita privata da quella professionale? È lo spunto narrativo di una serie che esplora il senso di alienazione e il concetto di libero arbitrio.

3. Better Call Saul

Better Call Saul: Rhea Seehorn e Bob Odenkirk

A sette anni dal suo esordio e dopo sei stagioni (disponibili in Italia su Netflix), si è conclusa la storia di Jimmy McGill, alias Saul Goodman, l'avvocato che avevamo conosciuto nel mitico Breaking Bad e di cui abbiamo approfondito la vicenda e il background personale attraverso Better Call Saul. Impreziosita dalle interpretazioni di Bob Odenkirk, Rhea Seehorn e Jonathan Banks, la serie ha adoperato gli strumenti dell'ironia, del grottesco e dello humor nero per illustrarci la rocambolesca ascesa e la tragica caduta di uno dei più memorabili antieroi della TV.

4. Stranger Things

Stranger Things: Sadie Sink nell'episodio Caro Billy

E sempre su Netflix, Stranger Things si è confermato uno dei titoli più amati dal pubblico dei giovani e giovanissimi grazie a una quarta stagione dai toni più cupi delle precedenti (e complessivamente più convincente). Il ritorno nel Sottosopra e il confronto con una mostruosa entità chiamata Vecna sono stati gli elementi narrativi al cuore di un racconto dalle venature horror nella consueta cornice anni Ottanta, che ha avuto inoltre il merito di rilanciare Running Up That Hill di Kate Bush in cima alle classifiche mondiali.

5. Abbott Elementary

Abbott Elementary: un'immagine di Quinta Brunson

Ci spostiamo invece su Disney+ per Abbott Elementary, applauditissima sitcom scritta e interpretata da Quinta Brunson e ricompensata con tre Emmy Award per la sua stagione inaugurale. Ambientata fra le pareti di una scuola pubblica in un distretto della comunità afroamericana di Philadelphia, la serie descrive con partecipazione e ironia la difficile quotidianità del personale dell'istituto, fra grandi sfide, piccoli imprevisti e potenziali crisi di nervi.

6. The Bear

The Bear: un'immagine di Jeremy Allen White

Le tensioni della vita di tutti i giorni e il carico di problemi e di stress nel proprio microcosmo lavorativo accomunano Abbott Elementary a un'altra delle novità televisive di quest'anno, da noi visibile sempre su Disney+: The Bear, dramedy incentrato su un rinomato chef italoamericano (Jeremy Allen White) che decide di tornare nella natia Chicago per occuparsi della paninoteca della sua famiglia. Le attività e i ritmi della cucina di un ristorante vengono raccontati con cadenze frenetiche che trasmettono appieno ansie e conflitti dei personaggi.

7. The Sandman

The Sandman: un'immagine di Tom Sturridge

Una delle scommesse più azzardate del 2022: adattare al formato televisivo la celeberrima serie a fumetti creata nel 1989 dallo scrittore britannico Neil Gaiman, che ha contribuito pure alla realizzazione della serie. Rilasciato in piena estate su Netflix, The Sandman sembra essere riuscito a soddisfare le aspettative delle schiere di lettori del fumetto, coniugando la fedeltà allo spirito dell'opera di Gaiman all'efficacia nell'utilizzo del linguaggio televisivo e trovando nel giovane Tom Sturridge l'attore ideale per il ruolo di Morfeo.

8. House of the Dragon

Milly Alcock in House of the Dragon

Restiamo nel campo del fantasy, spostandoci però dal nostro mondo alle terre ancestrali che fungono da teatro alle avventure dei romanzi di George R.R. Martin. A tre anni dalla conclusione del fenomeno Il trono di spade, su Sky Atlantic ha fatto il suo debutto l'ambizioso prequel della saga dei Sette Regni: House of the Dragon, un racconto incentrato sulle vicende familiari, le passioni, gli intrighi e le lotte per il potere della Casa Targaryen, con una prima stagione che ha raccolto la decisa approvazione dei fan.

9. Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere

Gli Anelli del Potere: un'immagine di Morfydd Clark

E ancora in merito al genere fantasy sul piccolo schermo, la vera, titanica sfida del 2022 consisteva in un altro prequel, perfino più atteso di House of the Dragon: Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, mega-produzione targata Amazon Prime Video e basata sull'universo nato dalla fantasia di J.R.R. Tolkien. Dalle vicissitudini di una giovane Galadriel al mistero sull'identità dello Straniero, passando per il quesito riguardante il temibile Sauron, la serie ambientata nella Terra di Mezzo ha sfoderato un potenziale davvero notevole, per quanto i consensi non si siano ancora trasformati in un autentico plebiscito.

10. Andor

Andor: un'immagine di Diego Luna

Dal fantasy tout court al fantasy mascherato da fantascienza, vale a dire la "galassia lontana lontana" di Star Wars: un universo che negli ultimi anni si è esteso anche al piccolo schermo, ma con risultati non sempre apprezzabili (e perfino qualche delusione). A risollevare le speranze degli affezionati ci ha pensato tuttavia, negli scorsi mesi, il regista e sceneggiatore Tony Gilroy grazie ad Andor, prequel del film Rogue One - A Star Wars Story: la storia di Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, ovvero il guerriero avviato a diventare uno dei leader della resistenza contro l'Impero galattico.

11. Dahmer - Mostro

Dahmer - Mostro: un primo piano di Evan Peters

La diffusa passione per il filone del cosiddetto true crime è stata il viatico per le cifre record registrate questo autunno su Netflix da Dahmer - Mostro, uno dei nuovi progetti dell'infaticabile Ryan Murphy: la dettagliata e inquietante ricostruzione della parabola di Jeffrey Dahmer, uno dei più famigerati serial killer della cronaca americana. A prestare il volto al protagonista, la cui maschera di freddezza cela in realtà un abisso di orrore, è un sorprendente Evan Peters, qui alle prese con il ruolo più impegnativo della sua carriera.

12. Tutto chiede salvezza

Tutto chiede salvezza: un'immagine di Federico Cesari

E torniamo a pescare dal catalogo Netflix, ma stavolta con una serie che batte bandiera italiana: Tutto chiede salvezza, trasposizione firmata da Francesco Bruni dell'omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli. Al giovane Federico Cesari è affidata la parte di Daniele, sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio e perno di un racconto che affronta con delicatezza e realismo i temi della depressione e della malattia mentale, mostrando momenti di vita quotidiana e di sostegno reciproco fra i pazienti di un reparto psichiatrico.

13. The White Lotus

The White Lotus 2: un'immagine della serie

Dopo il fenomeno mediatico e la pioggia di Emmy per la sua prima stagione, il ritorno di The White Lotus ha ripagato le aspettative di critica e pubblico, confermandosi uno dei prodotti più affascinanti della TV odierna. Attraverso lo sguardo lucido e dai tratti satirici dell'autore Mike White, la serie in onda su Sky Atlantic è tornata a illustrare i rapporti e le dinamiche - sociali, sentimentali e sessuali - all'interno di un piccolo gruppo di personaggi, spostando l'ambientazione vacanziera alle coste della Sicilia e avvalendosi ancora una volta di un eccellente cast corale.

14. The Crown

The Crown: Imelda Staunton nella stagione 5

Era impresa ardua reggere il confronto con il precedente, apprezzatissimo capitolo, e infatti stavolta la recezione non è stata altrettanto positiva; in ogni caso, la quinta stagione di The Crown non ha mancato di suscitare grande interesse da parte degli spettatori di Netflix. La cronaca delle vicende della famiglia reale britannica nella prima metà degli anni Novanta è stata caratterizzata da un cast del tutto nuovo, capitanato dalla magnifica Imelda Staunton nei panni di Elisabetta II, qui alle prese con una crisi di popolarità dei Windsor e con gli scandali legati alla separazione fra Carlo e Diana.

15. Esterno notte

Esterno notte: un'immagine di Fabrizio Gifuni

Uno straordinario connubio fra i linguaggi del cinema e della TV per uno dei massimi capolavori del 2022, a prescindere dalle dimensioni dello schermo. Impossibile dunque non citare la miniserie della RAI (ora disponibile anche su Netflix) diretta da uno dei migliori registi italiani di sempre, il veterano Marco Bellocchio, che dopo Buongiorno, notte è tornato a cimentarsi con la rievocazione del sequestro di Aldo Moro in Esterno notte: un docu-drama in cui la prospettiva polifonica di più personaggi permette di tracciare un magistrale affresco degli "anni di piombo", dominato da interpreti quali Fabrizio Gifuni nel ruolo del leader della Democrazia Cristiana e Margherita Buy in quello di sua moglie.

