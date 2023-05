David di Donatello 2023: Le otto montagne Miglior Film, tutti i vincitori

In diretta televisiva sono stati assegnati i David di Donatello 2023 e a conquistare il premio come Miglior Film è stato Le otto montagne, ecco la lista di tutti i vincitori.

Con una cerimonia in diretta su Rai 1 sono stati assegnati i David di Donatello 2023 e il Miglior Film è stato, un po' tra la sorpresa dei registi e del cast, Le Otto Montagne.

Durante la serata condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli, per la prima volta organizzata nei Cinecittà@Lumina, complesso di studi gestiti da Cinecittà, sono stati consegnati i riconoscimenti in 25 categorie diverse.

La serata di premiazione

Il film Le otto montagne è stato uno dei protagonisti della serata che ha visto assoluto protagonista anche Esterno Notte e il suo cast tecnico e artistico.

Il David alla Carriera 2023 è stato assegnato a Marina Cicogna, che ha prodotto alcuni tra i più importanti film della storia del cinema italiano e internazionale. Due i David Speciali assegnati nel corso di questa edizione: a Isabella Rossellini, una delle più note e apprezzate attrici italiane nel mondo, e a Enrico Vanzina, tra gli autori cinematografici più amati dal pubblico italiano, specialmente in coppia con il compianto fratello Carlo. Il grande giorno, diretto da Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo, è il film vincitore del David dello Spettatore, a Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella va il David di Donatello per il Miglior cortometraggio.

Tra gli ospiti della serata, l'attore e regista statunitense Matt Dillon, che sarà al prossimo Festival di Cannes fra i protagonisti di Asteroid City di Wes Anderson, e i cantanti Matteo Bocelli e Noemi.

Il film vincitore

Le otto montagne: una sequenza del film

Le otto montagne è stato diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch ed è tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti. Il film è interpretato da Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Filippo Timi, Elena Lietti ed Elisabetta Mazzullo, ed è una produzione italiana, francese e belga che, come riporta la sinossi ufficiale, racconta "una storia di amicizia, di padri e di figli e delle scelte che facciamo nella vita che ci viene data, sullo sfondo delle montagne che dobbiamo scalare fisicamente e psicologicamente. Una storia universale sull'inesorabile ricerca del conoscere sé stessi e al contempo di essere fedeli agli altri".

Tutti i vincitori

Miglior film

Le otto montagne

Miglior regia

Esterno notte, Marco BELLOCCHIO

Miglior esordio alla regia

Settembre, Giulia Louise STEIGERWALT

Miglior sceneggiatura originale

La stranezza, Roberto ANDÒ, Ugo CHITI, Massimo GAUDIOSO

Miglior sceneggiatura non originale

Le otto montagne, Felix VAN GROENINGEN, Charlotte VANDERMEERSH

Miglior produttore

La stranezza, Angelo BARBAGALLO per BIBI FILM; Attilio DE RAZZA per TRAMP LIMITED; con MEDUSA FILM e RAI CINEMA

Miglior attrice protagonista

Settembre, Barbara RONCHI

Miglior attore protagonista

Esterno notte, Fabrizio GIFUNI

Miglior attrice non protagonista

Siccità, Emanuela FANELLI

Miglior attore non protagonista

Nostalgia, Francesco DI LEVA

Miglior autore della fotografia

Le otto montagne, Ruben IMPENS

Miglior compositore

Il pataffio, Stefano BOLLANI

Miglior canzone originale

Ti mangio il cuore

Titolo: PROIETTILI (TI MANGIO IL CUORE) Musica di Joan THIELE, Elisa TOFFOLI, Emanuele TRIGLIA Testi e interpretazione di ELODIE, Joan THIELE

Miglior scenografia

La stranezza, Scenografia Giada CALABRIA, Arredamento Loredana RAFFI

Migliori costumi

La stranezza, Maria Rita BARBERA

Miglior trucco

Esterno notte, Enrico IACOPONI

Miglior acconciatura

L'ombra di Caravaggio, Desiree CORRIDONI

Miglior montaggio

Esterno notte, Francesca CALVELLI con la collaborazione di Claudio MISANTONI

Miglior suono

Le otto montagne

Presa diretta Alessandro PALMERINI

Post-Produzione Alessandro FELETTI

Mix Marco FALLONI

Migliori effetti visivi

Siccità, Marco GERACITANO

Miglior documentario

Il cerchio, di Sophie CHIARELLO

Miglior film internazionale

The Fabelmans, di Steven Spielberg (01 Distribution)

David Giovani

L'ombra di Caravaggio, di Michele PLACIDO

Il miglior cortometraggio Premio David di Donatello 2023 è: LE VARIABILI DIPENDENTI di Lorenzo Tardella.