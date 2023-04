L'Esorcista, Jason Blum: "È il film più rischioso che abbia mai fatto"

Di cosa ha paura il padrone di casa Blumhouse, Jason Blum? Non di molto, ma sa che un film come L'Esorcista comporta un grosso rischio, e spiega anche il perché.

L'Esorcista sta per tornare sugli schermi, in quello che Jason Blum definisce il film più rischioso che abbia mai fatto. Ma sentiamo cosa ha da dire il patron della Blumhouse sull'annunciato reboot del celebre horror.

A Jason Blum piacciono le sfide, e questo lo sappiamo. Ma persino lui, a volte, può essere intimidito dall'impresa.

E se tanti dei suoi progetti si sono rivelati un grande successo, tra cui il più recente M3GAN, altri non hanno esattamente fatto faville al botteghino o per la critica.

E la preoccupazione che il chiacchierato reboot de L'esorcista possa essere tra questi ultimi, ammette, c'è tutta. Ma per un motivo ben preciso.

"Il film più rischioso che abbia mai realizzato è sicuramente uno che non ancora esce. Si tratta de L'Easorcista" ha raccontato Blum ai microfoni di IndieWire "Perché è così costoso da realizzare. Di solito, siccome le nostre sono produzioni a basso costo, è anche piuttosto basso lo standard di 'successo' da raggiungere. Ma per L'Esorcista è alto [essendo alti i costi]".

L'Esorcista al primo posto tra i 100 horror più spaventosi di sempre

"Ma il rischio non è alto per noi di Blumhouse. Noi, ovviamente, siamo già stati pagati. Il rischio è alto per i nostri partner" continua poi, come riporta il sito "Per cui, quando mi chiedete qual è il progetto più rischioso a cui abbia mai lavorato, lo ritengo tale sia per noi che per i nostri partner sul piano finanziario. Nel caso de L'Esorcista, poi, si tratta di un grosso rischio, perché è un grosso rischio per Universal Pictures".

Voi cosa ne pensate? Riuscirà Jason Blum a trasformare in oro anche questa produzione?