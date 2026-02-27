Eric Dane: Grey's Anatomy ricorda l'attore con un emozionante video

I produttori del medical drama Grey's Anatomy hanno voluto rendere omaggio a Eric Dane, l'interprete del dottor Mark Sloan che ha perso la vita il 19 febbraio.

Sugli schermi del network ABC gli spettatori, al termine dell'episodio andato in onda giovedì negli Stati Uniti, hanno potuto vedere un montaggio dedicato all'attore.

L'omaggio di Grey's Anatomy a Eric Dane

Sulle note della cover del brano Chasing Cars realizzata da Tommee Profitt & Fleuries, il video della durata di 65 secondi mostra alcuni dei momenti più memorabili ed emozionanti interpretati da Eric Dane nello show.

La canzone è stata usata per la prima volta in Grey's Anatomy nel season finale della seconda stagione, quando Denny (Jeffrey Dean Morgan) è morto e Izzie (Katherine Heigl) reagiva disperata alla terribile perdita. Nel corso degli anni il brano è stato poi utilizzato in vari momenti per sottolineare alcuni dei passaggi della storia maggiormente strazianti.

Ecco il tributo:

Il coinvolgimento di Dane nello show

L'attore, nonostante stesse lottando contro la SLA, era riuscito a completare le riprese della terza stagione di Euphoria e i fan potranno quindi rivederlo negli episodi che saranno trasmessi sugli schermi di HBO dal 12 aprile.

Eric Dane era entrato nel cast del medical drama nella seconda stagione. Il suo personaggio, Mark soprannominato Dottor Bollore, era un chirurgo plastico miglior amico di Derek Shepherd (Patrick Dempsey). La sua relazione con Addison (Kate Walsh), nello show, pone fine al matrimonio della donna con Derek.

Il personaggio ha perso la vita nell'ottava stagione, dopo che Sloan viene coinvolto in un tragico incidente aereo.

Dane è poi stato una guest star di Grey's Anatomy nella diciannovesima stagione in cui la protagonista Meredith (Ellen Pompeo) è alle prese con delle allucinazioni causate dal COVID, situazione che ha permesso ai fan di rivedere alcuni dei personaggi che avevano perso la vita nelle stagioni precedenti.