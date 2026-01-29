Grey's Anatomy, Patrick Dempsey sulle condizioni di Eric Dane: "Ti spezza il cuore"

L'ex star di Grey's Anatomy ha aggiornato sullo stato di salute del collega, che quasi un anno fa aveva rivelato la diagnosi di SLA che ne ha improvvisamente minato carriera e salute

Dopo aver condiviso per anni con lui il set di Grey's Anatomy, Patrick Dempsey ha dimostrato di aver mantenuto stretto il legame con il collega Eric Dane, specialmente in un momento difficile come questo.

Quasi un anno fa, infatti, Dane ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di SLA e di aver perso l'utilizzo del braccio destro, con la malattia che sta progressivamente peggiorando.

In un'intervista rilasciata a Parade, Dempsey ha rivelato di aver parlato con Dane alcune settimane fa: "Ci siamo scambiati dei messaggi. Abbiamo cercato di coinvolgerlo nella mia serie, ma purtroppo il progredire della sua malattia lo ha reso praticamente impossibile. Tuttavia, sono stato felice di vedere che era qui a Toronto per lavorare, credo, a un'altra serie televisiva di stampo medico".

Patrick Dempsey con Eric Dane nell'episodio 'Life During Wartime' della serie tv Grey's Anatomy

Patrick Dempsey: "Eric Dane è incredibilmente coraggioso"

L'attore stava parlando di Brilliant Minds, la serie televisiva medica della NBC con Zachary Quinto, in cui Dane ha recitato come guest star a novembre. Nell'episodio della seconda stagione intitolato "The Fire Fighter", Dane ha interpretato Matthew Ramati, un pompiere a cui è stata recentemente diagnosticata la SLA e che fatica a condividere la notizia con la sua famiglia.

Sebbene Dempsey non sia riuscito a trovare un posto per Dane nella sua nuova serie, Memory of a Killer, ha spiegato: "Cerco di rimanere in contatto e di sapere come sta. Penso che sia stato incredibilmente coraggioso di fronte a questa terribile malattia".

Dempsey ha continuato: "È una persona meravigliosa. Ha un grande senso dell'umorismo ed è molto intelligente. Mi è sempre piaciuto lavorare e stare con Eric. È straziante. Davvero. Per lui e per la sua famiglia. Provi compassione per loro quando vedi questa terribile malattia e la rapidità con cui attacca il corpo. Ma lui sta portando molta luce su questo argomento e sta usando la sua piattaforma in modo positivo. Gli auguro il meglio".

Eric Dane, primo piano dell'attore nel 2025

Eric Dane e il progredire della malattia

Una settimana dopo la sua apparizione a Brilliant Minds, Dane aveva parlato apertamente della triste realtà di convivere con una malattia neurologica che indebolisce progressivamente il controllo muscolare e non ha cura.

"Non ho alcun motivo per essere di buon umore in nessun momento", aveva dichiarato all'epoca. "Non credo che qualcuno mi biasimerebbe se andassi nella mia camera da letto, mi infilassi sotto le coperte e passassi le due settimane successive a piangere". Tuttavia, Dane ha mantenuto viva la speranza diventando ambasciatore dell'organizzazione no profit I AM ALS, che lotta per trovare una cura.