Enola Holmes: perché Netflix ha tagliato la scena del bacio tra Enola e Lord Tewkesbury

Enola Holmes, hit Netflix, conteneva la scena di un bacio tra Ebola e Lord Tewkesbury che la piattaforma streaming ha deciso di eliminare nella versione definitiva.

Enola Holmes: Millie Bobby Brown durane una scena

Enola Holmes ha lanciato la carriera del diciassettenne Louis Partridge, che interpreta Lord Tewkesbury, giovanotto di cui Enola decide di prendersi cura dopo avere scoperto che è in pericolo. La chimica tra i due adolescenti è ben visibile nel film. Verso la fine, Tewkesbury chiede a Enola di restare con lui e con la sua famiglia e le bacia teneramente il polso. Secondo Louis Partridge, però, il film prevedeva un bacio finale di tutt'altro tipo:

"Era in sceneggiatura. Forse non lo dovrei dire, è un'informazione riservata, ma era previsto un bacio. Non proprio un bacio appassionato, un bacio sulla guancia o qualcosa del genere. Ma abbiamo deciso di lasciare tutto vago, e credo che sia stata la scelta migliore. Così c'è maggior ambiguità".

Enola Holmes, Millie Bobbie Brown: "Henry Cavill? Ecco cosa sa fare meglio di me"

Qui trovate la recensione di Enola Holmes. Per Luis Partridge, la relazione con Enola è del tutto innocente, come specifica lui stesso:

"Ci sono degli elementi di romanticismo, ovviamente, ma ho amato molto il fatto che sia tutto sfumato. Non hanno dovuto definire il loro rapporto, sono solo due persone che stanno bene insieme e mi auguro che gli spettatori lo recepiscano, senza pensare 'Oh mio Dio, sono innamorati'"

Enola Holmes è attualmente disponibile su Netflix.