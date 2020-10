Enola Holmes, Millie Bobbie Brown: "Henry Cavill? Ecco cosa sa fare meglio di me"

Parlando dell'esperienza sul set del fortunato film Netflix Enola Holmes, Millie Bobbie Brown ha rivelato cosa il collega Henry Cavill sa fare meglio di lei.

Enola Holmes, ispirato ai romanzi young adult di Nancy Springer, racconta le avventure di Enola, sorella minore di Sherlock Holmes e naturalmente anche di Mycroft Holmes. Al fianco di Millie Bobby Brown troviamo Henry Cavill nel ruolo di un ineditamente emotivo Sherlock Holmes e Sam Claflin in quello del ben più severo e distaccato Mycroft.

La situazione sul set richiedeva un certo aplomb, non facile da conservare visto il tasso di divertimento, come ha rivelato la Bwon nel corso di un'intervista a GMA:

"Tutti noi cercavamo di divertirci e di mantenere un'atosfera serena e gioiosa sul set, specialmente perché Mycroft è un tale tradizionalista. Per utto il tempo è estremamente serio. L'opposto del suo interprete have Sam Claflin, che è divertentissimo. Di fronte a lui era difficile restare seri, ma Henry Cavill è bravissimo in questo. Non appena sente 'Azione' cessa subito di ridere ed entra in parte. Io ci impiego più tempo, so che dipende dal fatto che ho solo 16 anni. Scoppiavo a ridere a ogni gesto di Sam, soprattutto quando improvvisava movimenti di danza".

Qui trovate la recensione di Enola Holmes. Il film, disponibile su Netflix, potrebbe presto avere un seguito.