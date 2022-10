Enola Holmes 2, Netflix ci presenta i personaggi del sequel nei nuovi character poster del film

Enola Holmes è pronta a fare ritorno sugli schermi con l'atteso sequel del film che ha visto tra i suoi protagonisti Millie Bobby Brown e Henry Cavill, ma nel frattempo gustiamoci i nuovi character poster della pellicola targata Netflix.

L'abbiamo vista alle prese con il suo primo caso nel primo capitolo delle sue avventure cinematografiche, e ora la giovane detective di casa Holmes interpretata da Millie Bobby Brown sta per tornare in Enola Holmes 2.

Enola Holmes 2, Millie Bobby Brown e Henry Cavill tornano nel trailer del sequel targato Netflix

Ma prima, è tempo di scoprire chi, esattamente, vedremo sullo schermo al suo fianco.

Netflix ha infatti pubblicato degli inediti character poster per il film, nei quali rivediamo volti familiari e facciamo la conoscenza di nuovi personaggi (come quelli interpretati da Sharon Duncan-Brewster, David Thewlis, Abbie Hern e Serrana Su-Ling Bliss).

"Vi presentiamo gli Homes... Di nuovo! Enola, Sherlock e Eudoria torneranno per un altro accattivante mistero con una posta in gioco altissima in Enola Holmes 2" si legge infatti nel primo tweet che ci ripropone, ovviamente, Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Helena Bonham Carter.

"Questa volta alla famiglia si unirà un gruppo di persone piuttosto eccentriche, ed è un mio grandissimo piacere potervi presentare alcuni dei personaggi che imparerete presto a conoscere" continua il thread, e in conclusione "Ma ovviamente, Tewkesbury, Edith e l'Ispettore Lestrade faranno ritorno e lasceranno di nuovo il segno sui nuovi casi dgli Holmes (aspettate solo di vedere cosa hanno combinato negli ultimi tempi!)".

Enola Holmes 2 arriverà il 4 novembre su Netflix.