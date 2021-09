Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown conferma il ritorno di Louis Partridge

Enola Holmes 2 potrà contare sul ritorno di Louis Partridge: ad annunciarlo, durante l'evento TUDUM, è stata una divertente interazione tra l'attore e la star Millie Bobby Brown.

Per ora, tuttavia, è ancora presto per sapere qualche anticipazione riguardante la trama o i nuovi arrivi nel cast.

Alla regia del sequel di Enola Holmes ci sarà Harry Bradbeer, già dietro la macchina da presa del primo capitolo, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Jack Thorne.

La protagonista sarà, ovviamente, Millie Bobby Brown nella parte della sorella teenager ribelle del famoso detective, mentre Louis Partridge riprenderà il ruolo del visconte Tewkesbury.

La sinossi del primo film era la seguente:

Enola è la ribelle sorellina di Sherlock e Mycroft, una talentuosa, seppur giovane, investigatrice che spesso riesce a superare in ingegno i propri brillanti fratelli. Quando la madre dei ragazzi scompare misteriosamente il giorno del sedicesimo compleanno di Enola, la ragazza chiede aiuto proprio ai fratelli, ma entrambi sembrano più interessati a far si che la sorella sia pronta per la scuola di buone maniere che dovrà frequentare a breve, che a risolvere il potenziale caso. Così Enola fa quello che avrebbe fatto una qualsiasi altra ragazza sveglia, coraggiosa e brillante nell'800: scappare di casa. Enola si recherà infatti a Londra e inizierà a indagare sulla scomparsa della madre, finendo per scoprire una cospirazione che potrebbe alterare il corso della storia politica del paese.

Nel cast di Enola Holmes figurano anche Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Fiona Shaw e Frances de la Tour.