Enola Holmes 2: Henry Cavill arriva sul set (FOTO)

Henry Cavill avvistato sul set inglese di Enola Holmes 2 dove tornerà nei panni del celebre investigatore privato Sherlock Holmes, come mostrano le foto circolate sui social.

Le riprese del film Netflix Enola Holmes 2 sono attualmente in corso, come registra il Daily Mail, a Land of Green Ginger street, celebre viuzza di Kingston upon Hull. Sul set Henry Cavill indossa lo stesso cappotto e gli stessi capelli ricci che sfoggiava nel primo capitolo delle avventure della sorellina di Sherlock e Mycroft Holmes interpretata dalla star di Stranger Things Millie Bobby Brown.

Enola è frutto della fantasia della scrittrice Nancy Springer, che ha dato vita a una serie di romanzi young adult incentrati sul personaggio della sorella minore di Sherlock e Mycroft Holmes, personaggio assente dal canone di Arthur Conan Doyle. Come rivela la recensione di Enola Holmes, Enola, adolescente ribelle nonché sorella di Sherlock Holmes (Henry Cavill), si ritrova a indagare sulla misteriosa scomparsa della madre, che ha il volto di Helena Bonham Carter.