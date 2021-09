Netflix svela le classifiche (e gli ascolti) delle serie tv e dei film più visti

Netflix ha squarciato il velo di segretezza sui propri dati svelando le classifiche delle serie tv e dei film più visti con relative visualizzazioni. Ted Sarandos, CEO di Netflix, ha diffuso i dati nel corso della Code Conference a Beverly Hills, California, mostrando le slide con le top 10 in ogni categoria.

Bridgerton: Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor in una foto dei protagonisti

Ecco la classifica delle serie TV più viste su Netflix per numero di spettatori/account:

Bridgerton Stagione 1 - 82 milioni

Lupin Parte 1 - 76 milioni

The Witcher Stagione 1 - 76 milioni

Sex/Life Stagione 1 - 67 milioni

Stranger Things 3 - 67 milioni

La casa di carta Parte 4 - 65 milioni

Tiger King Stagione 1 - 64 milioni

La regina degli scacchi - 62 milioni

Sweet Tooth Stagione 1 - 60 milioni

Emily in Paris Stagione 1 - 58 milioni

Ecco invece la classifica dei film più visti su Netflix, sempre per numero di spettatori/account:

Tyler Rake - 99 milioni

Bird Box - 89 milioni

Spenser Confidential - 85 milioni

6 Underground - 83 milioni

Muder Mistery - 83 milioni

The Old Guard - 78 milioni

Enola Holmes - 77 milioni

Project Power - 75 milioni

Army of the Dead - 75 milioni

Un padre - 75 milioni

Non è una sorpresa scoprire che in testa alla classifica delle serie tv più viste di sempre svetta la prima stagione di Bridgerton con 82 milioni di utenti che hanno visto almeno due minuti dello show nei primi 28 giorni dalla pubblicazione.

Bridgerton, period drama ambientato nell'Inghilterra del 19° secolo durante l'Era Regency, prodotto da Shonda Rhimes, ha debuttato sul servizio streaming a dicembre. Alle spalle dello show troviamo la serie francese Lupin: Parte 1 e la prima stagione di The Witcher, serie fantasy con Henry Cavill, entrambe a quota 76 milioni di account.

Bridgerton, Shonda Rhimes scioccata dalla reazione dei fan all'uscita di Regé-Jean Page: "Mica è morto"

Tyler Rake: Chris Hemsworth in una scena del film

Tra i film, in testa alla classifica dei prodotti più visti troviamo Tyler Rake, action thriller con Chris Hemsworth nei panni di un mercenario impegnato a rintracciare un bambino rapito, visto da 99 milioni di account nei primi 28 giorni.

Seguono l'horror post-apocalittivo Bird Box, con Sandra Bullock, e l'action comedy Spenser Confidential.

Netflix ha anche fornito i dati sul coinvolgimento complessivo, che misura il numero totale di ore trascorse a guardare una serie o un film. Anche qui Bridgerton è arrivato primo, seguito da La casa di carta 4 e Stranger Things 3.

Nella categoria film, Bird Box ha avuto il più alto coinvolgimento. Tyler Rake e The Irishman di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino, sono arrivati ​​rispettivamente secondo e terzo.

Tutti i film e le serie nell'elenco sono originali Netflix.