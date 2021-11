Encanto primo al box office italiano con 1,7 milioni di euro

Encanto: un'immagine

Anche il box office italiano premia il nuovo film Disney Encanto, che segna un debutto da 1,7 milioni di euro raccolti in 532 sale. Come svela la nostra recensione di Encanto, nel film si racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Secondo Ghostbusters: Legacy con 580 mila euro che lo portano a superare 1,8 milioni di incassi in due settimane di programmazione. L'effetto nostalgia premia il film di Jason Reitman che continua a catturare l'attenzione del grande pubblico. Qui la nostra recensione di Ghostbuster: Legacy, che prosegue la saga raccontando la storia di una madre single e dei suoi figli che si trasferiscono nella casa del nonno scoprendo ben presto il suo legame con gli acchiappafantasmi.

Eternals scivola in terza posizione e incassa altri 343.000 euro che lo portano a superare gli 8 milioni complessivi. Qui trovate la nostra recensione di Eternals, dove si racconta la storia di un gruppo di antichi esseri che vegliano sulla razza umana. Nel super cast Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Hayek, Richard Madden e Kit Harington.

Il primo titolo italiano debutta in quarta posizione, si tratta della commedia di Volfango de Biasi Una famiglia mostruosa, che racconta la storia di Luna e Adalberto. Quando la coppia scopre di aspettare un figlio, per il ragazzo arriva il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia. Peccato che i suoi si rivelino "mostruosi" nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie. Riusciranno a sopportare l'unione del loro rampollo con una comune mortale? Qui trovate la nostra recensione di Una famiglia mostruosa, che debutta con un incasso di 313.000 euro da 326 sale.

Entra nella top 5 anche Resident Evil: Welcome to Raccoon City, che incassa 272.000 euro in 252 sale. Qui trovate la nostra recensione di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ispirato alla popolare saga di videogame. quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L'esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.