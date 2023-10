Encanto: Disney starebbe cercando 'modi diversi' di espandere il franchise

Nonostante sia stato un grande successo per la Disney, non è mai stato confermato un sequel di Encanto, ma adesso lo studio sarebbe intenzionato a espandere il franchise in maniera originale.

In una recente intervista, il produttore Yvett Merino ha lasciato intendere che la Disney sta lavorando per "espandere il franchise".

"Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri amici dell'editoria e dei prodotti di consumo per assicurarci che ci siano sempre diverse idee, esigenze e desideri per mantenere vivo il progetto", ha dichiarato Merino in un'intervista a The Direct. "Non ho nulla di ufficiale da dire, ma amo il mondo di 'Encanto' e non vedo l'ora di vederlo espandersi in tutta l'azienda".

Merino ha proseguito: "Penso che continueremo a lavorare su cosa questo significhi effettivamente. Ma siamo davvero entusiasti della reazione e di come Encanto sia entrato in contatto con così tante persone. Stiamo continuando a cercare modi diversi per mantenere vivo questo mondo. So che al D23 hanno parlato un po' di Encanto, forse per un progetto dedicato ai parchi. E questo ci piace...".

Il peculiare successo di Encanto

Encanto è uscito nel 2021 ed è stato diretto da Jared Bush e Byron Howard da una sceneggiatura di Charise Castro Smith e Bush. I doppiatori del film d'animazione sono Stephanie Beatriz, Maria Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Diane Guerrero e Wilmer Valderrama.

Nonostante un incasso non soddisfacente nelle sale (ricordiamo che il film è uscito nel periodo della pandemia in cui ancora molte sale erano chiuse), Encanto ha ottenuto un successo fenomenale al suo arrivo in streaming su Disney+. L'anno successivo ha vinto il Premio Oscar come miglior film d'animazione.