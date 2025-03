Encanto 2, John Leguizamo: "Chiamo la Disney tutti i giorni per chiedere quando arriverà il sequel"

John Leguizamo ha rivelato un aggiornamento sullo sviluppo di Encanto 2, il sequel del film Disney arrivato nelle sale nel 2021.

Lo studio non ha annunciato ufficialmente la realizzazione del progetto, ma gli oltre 260 milioni di dollari ottenuti ai box office dal primo capitolo della storia sembrano alimentare le speranze dei fan che vorrebbero rivedere i personaggi sugli schermi.

La dichiarazione dell'interprete di Bruno

Durante un'intervista rilasciata a People, John Leguizamo ha parlato della possibilità che venga realizzato un sequel di Encanto. L'attore, nel film, ha dato voce a Bruno e ha quindi ammesso: "Sto inoltre aspettando Encanto 2 quando tutto quello che faremo sarà parlare di Bruno".

I protagonisti di Encanto

L'attore ha aggiunto: "Li sto chiamando ogni giorno dicendo: 'Quando arriverà il Numero 2?'. Stanno cercando di ideare la trama. Ci stanno lavorando".

Il film animato ha debuttato nelle sale americane il 24 novembre 2021 e ha raccontato la storia della famiglia Madrigal, che vive nelle montagne della Colombia in una casa magica che ha permesso a ogni membro di avere dei doni speciali e unici, che comprendono anche super-forza e la capacità di parlare con gli animali. La giovane Mirabel, tuttavia, è priva di poteri e scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, diventando l'unica speranza di salvarla.

Tra gli attori coinvolti per dare voce ai personaggi ci sono Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, Wilmer Valderrama, Adassa, Diane Guerrero, Mauro Castillo, Angie Cepeda, Jessica Darrow, Rhenzy Feliz e Carolina Gaitan.

Il successo del film animato

La canzone We Don't Talk About Bruno, composta da Lin-Manuel Miranda per la colonna sonora di Encanto, è diventata una vera hit in tutto il mondo, rimanendo il brano originale composto per un film Disney rimasto il più a lungo nella storia della classifica US Billboard Hot 100.

Gli spettatori che hanno amato il mondo creato per il lungometraggio animato, inoltre, prossimamente potranno visitare l'attrazione ideata per il parco tematico Animal Kingdom che aprirà i battenti nel 2027.