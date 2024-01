Emmy 2024, Sarah Snook ringrazia la figlia: 'Più facile recitare quando sei incinta, hai gli ormoni furiosi'

La star di Succession Sarah Snook, ha ringraziato la figlia per la vittoria agli Emmy di quest'anno. L'attrice che ha interpretato il ruolo di Shiv Roy nello show HBO, ha vinto il premio come migliore attrice in una serie drammatica mentre Succession ha vinto quello di migliore serie drammatica. Snook sul palco ci ha tenuto a ringraziare il modo particolare la figlia, che ha portato in grembo durante parte delle riprese dello show.

Ecco cosa ha detto l'attrice durante la premiazione: "Grazie a tutti coloro che hanno votato e che hanno amato la serie tanto quanto noi come cast e come troupe. Abbiamo dato il massimo e l'asticella è stata davvero alta. Credo che sia stato questo a spronarci in ogni ambito. Abbiamo dato tutti il massimo, guidati dal creatore della serie Jesse Armstrong e dal regista Mark Mylod e dal mio cast che amo tantissimo e che mi mancherà".

Poi i ringraziamenti alla figlia e alla sua famiglia: "A mia madre e mio padre, vi voglio bene. Ma il ringraziamento più grande va anche a una persona che non capirà nulla di quello che sto dicendo in questo momento, ma che ho portato con me in quest'ultima stagione. In realtà è stata lei a portarmi in braccio. È molto facile recitare quando si è incinta, perché gli ormoni imperversano. È stata la vicinanza della sua vita che cresceva dentro di me a darmi la forza di fare questo show. Ti voglio tanto bene. Da questo momento in poi è tutto per te".

Sarah Snook: "Un casting director mi disse 'Non sei nessuno, ti cambieremo look e ti faremo perdere peso'"

I premi e le nomination

Quest'anno la Snook ha vinto il Golden Globe come miglior attrice in una serie drammatica per Succession dopo aver già vinto il premio nel 2022 come migliore attrice non protagonista. Inoltre è tra i candidati ai SAG Award 2024 per l'eccezionale performance di attrice femminile sempre nella serie HBO.