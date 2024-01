Sarah Snook: 'Un casting director mi disse 'Non sei nessuno, ti cambieremo look e ti faremo perdere peso''

Sarah Snook ha rivelato di essere stata maltrattata sia da un casting director che da un produttore cinematografico durante prima parte della sua carriera. Durante un'intervista con il Sunday Times, la star della serie vincitrice ai Golden Globe Succession ha raccontato questi comportamenti scorretti condotti da alcuni professionisti del mondo del cinema, di cui è stata vittima da più giovane.

L'attrice ha ricordato che il responsabile del casting di un film per cui era stata ingaggiata le aveva detto: "Non ti vogliamo davvero perché non sei nessuno, ma il regista e lo sceneggiatore pensano che tu sia quella giusta per il ruolo. Quindi quello che faremo sarà cambiarti del tutto per renderti appetibile sul mercato: ti sbiancheremo i denti, ti scuriremo i capelli, ti affiancheremo un personal trainer così potrai perdere peso e avere un bell'aspetto".

L'episodio della fetta di torta

Snook ha anche ricordato un altro simile episodio in cui un produttore cinematografico l'ha rimproverata davanti al cast e alla troupe per aver mangiato "un piccolo pezzo di torta al cioccolato". Un costumista è intervenuto e l'ha incoraggiata a continuare a mangiare mentre nel frattempo lei si sentiva completamente "morire dentro".

Snook ha vinto il premio per la migliore interpretazione di un'attrice in una serie televisiva ai Golden Globes 2024 per il suo ruolo di Shiv Roy nella serie acclamata dalla critica della HBO Succession, e gareggerà per un Emmy alla cerimonia di premiazione lunedì sera.