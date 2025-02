Emilia Perez: dopotutto Karla Sofia Gascon sarà agli Oscar, Netflix pagherà le spese di viaggio

La crisi dei tweet razzisti pubblicisti in passato da Karla Sofia Gascon sembra parzialmente rientrata. dopo essere stata costretta a saltare varie cerimonie della stagione dei premi, l'attrice sarà presente alla cerimonia di consegna degli Oscar 2025. Netflix ha acconsentito a pagare le spese di viaggio per l'attrice, residente in Spagna, candidata come miglior attrice protagonista per il musical Emilia Perez.

I dettagli sui suoi piani sono ancora in fase di definizione e ancora non è chiaro se sfilerà sul red carpet insieme al resto del cast, capitanato dalle sue co-protagoniste Zoe Saldaña e Selena Gomez e dal regista Jacques Audiard.

Gascón ha anche in programma di presenziare ai César Awards a Parigi il 28 febbraio per poi partire per Los Angeles. La notte degli Oscar si terrà nella notte tra il 2 e il 3 marzo.

Karla Sofia Gascon a Cannes

La maledizione dei social media

Dopo un inizio scoppiettante, la stagione dei premi di Karla Sofia Gascón è implosa quando la giornalista canadese Sarah Hagi ha riportato alla luce alcuni suoi vecchi tweet in cui esprimeva posizioni controverse sui Mussulmani, George Floyd e sulla diversità agli Oscar. All'indomani dello scoop, Gascón ha rinunciato a partecipare ai Critics Choice Awards, ai BAFTA Film Awards e ai SAG Awards nonostante la sua nomination ai tre premi.

Karla Sofía Gascón ai Golden Globe con il team di Emilia Pérez

Nei giorni successivi, l'attrice si è scusata pubblicamente dichiarando a Variety: "So che la conversazione sui miei post passati sui social media ha causato sofferenza. Come membro di una comunità emarginata, conosco fin troppo bene questa sofferenza e sono profondamente dispiaciuta per coloro a cui ho causato dolore. Per tutta la vita ho lottato per un mondo migliore. Credo che la luce trionferà sempre sull'oscurità". Gascon ha poi aggiunto ai microfoni della CNN che non sarebbe più tornata sull'argomento.

Karla Sofia Gascón è diventata la prima attrice apertamente trans a essere nominata per un Oscar. In precedenza è diventata la prima donna transgender a vincere il premio come migliore attrice al Festival di Cannes (un onore che ha condiviso con Saldaña, Selena Gomez e Adriana Paz) ed è stata la prima donna trans nominata per la recitazione ai Golden Globes.