Emilia Pérez: Karla Sofía Gascón nel caos per il post in cui definiva Selena Gomez una 'riccona opportunista"

È tornata a difendersi sui social Karla Sofía Gascón, dalle accuse che le sono state avanzate nei giorni scorsi in merito a sue dichiarazioni del passato espresse su X.

L'attrice di Emilia Pérez, in una lunga risposta su Instagram ha fatto riferimento anche alle imbarazzanti frasi rivolte alla sua co-star nel film di Audiard, Selena Gomez, qualche anno fa.

Il commento su Selena Gomez

Nel post del 2022 su X, Gascón definiva con queste parole la collega:"È una riccona opportunista che si atteggia a povera stronza ogni volta che può e non smetterà mai di infastidire il suo ex ragazzo e sua moglie" in riferimento all'ex di Gomez, Justin Bieber, e a sua moglie Hailey.

Nel lungo post su Instagram, l'attrice spiega:"Sono passata da una vita normale ad una ai vertici della mia professione nel giro di sei mesi. Ora la mia responsabilità è molto grande, perché la mia voce non appartiene solo a me ma a molte persone che si sentono rappresentate e piene di speranza grazie a me o con me".

Karla Sofia Gascon e Zoe Saldana in una scena di Emilia Pérez

Il contrattacco di Karla Sofía Gascón

In relazione alle critiche e insulti ricevuti per le sue dichiarazioni, la star di Emilia Perez ha duramente contrattaccato:"Frasi che scrissi per glorificare qualcosa fatte passare come critiche, battute come se fossero realtà, parole che, senza il loro contesto, sembrano solo odio. Tutto pur di non farmi vincere nulla e farmi sprofondare".

Selena Gomez in una scena di Emilia Pérez

Karla Sofía Gascón ribadisce di non considerarsi una persona perfetta, né allora né ad oggi, e di cercare ogni giorno d'imparare ad essere una persona migliore.