Emilia Pérez fa la storia agli Oscar 2025: Karla Sofía Gascón prima attrice apertamente trans nominata

Gascón ha ricevuto la candidatura come miglior attrice protagonista, il musical di Audiard guida le candidature con ben 13 nomination.

Dopo i Golden Globes, Karla Sofía Gascón riscrive anche la storia degli Oscar 2025, diventando la prima candidata a miglior attrice protagonista apertamente trans. La 52enne spagnola se la dovrà vedere con le altre candidate Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance) e Fernanda Torres (I'm Still Here).

Emilia Pérez è nominato in tredici categorie, tra cui miglior film, miglior regista (Jacques Audiard), migliore attrice non protagonista (Zoe Saldaña), migliore sceneggiatura non originale e miglior lungometraggio internazionale.

Il nome di Karla Sofía Gascón è stato un punto fermo nella lista dei candidati ai premi in questa stagione. Prima della sua candidatura all'Oscar, è stata anche la prima donna transgender ad essere nominata in una categoria cinematografica ai Golden Globe Awards 2025.

Oltre a vincere il premio come migliore attrice al Festival di Cannes 2024 lo scorso maggio insieme alle co-star Saldaña, Selena Gomez e Adriana Paz, Gascón è anche in lizza per due trofei ai prossimi Critics Choice Awards del 7 febbraio, tra cui quello per la migliore attrice, e ai Premi BAFTA 2025, che verranno assegnati il 16 febbraio.

Zoe Saldana e Karla Sofia Gascon in auto

La stagione dei premi di Emilia Perez

Come rivela la nostra recensione di Emilia Pérez, il film segue la storia di un abile avvocato di nome Rita (la vincitrice del Golden Globe e candidata all'Oscar Zoe Saldaña), che viene assunta da un leader del cartello messicano (Gascón) per aiutarlo a fingere la sua morte e sottoporsi all'operazione per diventare donna. Nel cast anche Selena Gomez ed Édgar Ramírez.

"Hai un film d'azione che non è un film d'azione, un dramma che non è un dramma, una commedia che non è una commedia", ha detto Gascón nel novembre 2024. "È un dono così grande e sono così orgogliosa di farne parte."