Emancipation: Will Smith organizza una proiezione privata per gli amici Dave Chappelle, Rihanna e Tyler Perry

Dave Chappelle, Rihanna e Tyler Perry tra i primi spettatori di Emancipation, nuova fatica di Will Smith oggetto di una proiezione privata tra amici a Los Angeles.

In attesa che il grande pubblico possa godere della visione di Emancipation, ultima fatica di Will Smith, l'attore ha celebrato il lungometraggio in una proiezione privata che ha visto la presenza di molte star amiche dell'attore, tra di loro Dave Chappelle, Tyler Perry, Rihanna, A$AP Rocky e Kenya Barris.

Will Smith ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che sono intervenuti pubblicando le foto su Instagram accompagnate dalla scritta: "Notte EPICA!! Grazie per essere venuti a vedere #Emancipation. Spero vi siate divertiti!!"

Nei commenti, Kenya Barris ha scritto: "Questa notte è stata MAGICA e il tuo film è davvero qualcosa che durerà per sempre!"

Di cosa parla Emancipation

Ambientato in Louisiana durante la guerra civile americana, Emancipation - Oltre la libertà vede Will Smith nei panni di Peter, un uomo che fugge dalla schiavitù e parte alla ricerca della libertà. Diretto da Antoine Fuqua, il film segna il primo lavoro con Will Smith alla prova del pubblico dopo lo schiaffo a Chris Rock degli Oscar di marzo.

La sceneggiatura del film diretto e prodotto da Antoine Fuqua è stata scritta da William N. Collage.

Emancipation - Oltre la libertà arriverà il 9 dicembre su Apple TV+.