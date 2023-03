Chris Rock scherza su Will Smith nel suo show: "Ho guardato Emancipation solo per vedere come le prendeva"

Durante il suo nuovo comedy show, Chris Rock ha rivelato il motivo per cui ha deciso di guardare l'ultimo film di Will Smith, Emancipation.

Chris Rock ha parlato di Will Smith nel suo nuovo comedy special, e non è sembrato essersi lasciato la storia dello schiaffo agli Oscar alle spalle. Ma almeno ha visto Emancipation... Anche se non per le ragioni che potrebbero aver portato altri a scegliere il film.

Gli Oscar sono di nuovo alle porte, ma intanto, in un modo o nell'altro, si continua a parlare dell'evento che ha rubato la scena durante la scorsa edizione degli Academy Award: lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock.

E dopo varie dichiarazioni da parte dei diretti interessati, come riporta anche The Wrap che cita il New York Post, è proprio Rock a tirare nuovamente fuori l'argomento nel corso del suo comedy special targato Netflix, e questa volta l'attore lo fa con un riferimento all'ultimo film del collega, Emancipation - Oltre la libertà, in cui Smith interpreta uno schiavo noto come Whipped Peter, a causa della schiena piena di cicatrici dalle frustate ricevute.

"Ho tifato per Will Smith una vita intera... Ma l'altro giorno ho guardato Emancipation solo per vedere le frustate che si sarebbe preso" avrebbe scherzato Rock.

Oscar 2023, dopo lo schiaffo di Will Smith arriva il 'team di gestione delle crisi': "Saremo pronti a tutto"

Ma schiaffo o non schiaffo, quest'anno gli Oscar non saranno colti impreparati, grazie al nuovo "Team di gestione delle crisi" messo su per l'occasione. Credete che funzionerà?

Lo scopriremo la notte tra il 12 e il 13 marzo.