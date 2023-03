Will Smith torna per la prima volta sul palco dopo lo schiaffo agli Oscar

Will Smith ha ritirato in pubblico il Beacon Award per la sua interpretazione in Emancipation, si è trattata della sua prima apparizione dopo lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022.

Will Smith sembrerebbe essersi lasciato alle spalle l'increscioso incidente avvenuto agli Oscar dell'anno scorso, ovvero lo schiaffo rifilato al comico Chris Rock, divenuto in breve tempo virale. L'attore è tornato per la prima volta sul palco accettando il Beacon Award per la sua interpretazione in Emancipation.

A ritirare il premio assieme a lui durante la cerimonia degli African American Film Critics Association Awards c'era anche il regista Antoine Fuqua. "Emancipation è stato il film più difficile della mia carriera. Per me è stato molto difficile trasportare una mente moderna in quel periodo e immaginare un grande livello di disumanità. E voglio ringraziare Apple per averci supportato senza battere ciglio. Il budget continuava a crescere a dismisura ed è stata la prima volta in cui ho sentito dire da uno studio che la storia era più importante dei soldi spesi. Abbiamo fatto davvero quello che volevamo" ha dichiarato Will Smith mentre ritirava il premio.

Oscar 2023, dopo lo schiaffo di Will Smith arriva il 'team di gestione delle crisi': "Saremo pronti a tutto"

Emancipation - Oltre la libertà racconta la storia incredibile di Peter, un uomo nato schiavo che fugge dalla schiavitù affidandosi al suo ingegno, alla sua fede incrollabile e all'amore profondo per la sua famiglia per tentare in tutti i modi di eludere i cacciatori a sangue freddo e sopravvivere alle spietate paludi della Louisiana alla ricerca della libertà.

Emancipation - Oltre la libertà è diretto da Antoine Fuqua, da una sceneggiatura di William N. Collage. Il film è uscito su Apple TV+ lo scorso 9 dicembre.