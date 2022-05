Elvis: Harry Styles conferma che aveva provato a ottenere la parte nel film di Baz Luhrmann

Harry Styles ha confermato che aveva provato a ottenere l'iconico ruolo di Elvis Presley nel film diretto da Baz Luhrmann.

Il cantautore britannico, ai vertici delle classifiche musicali in tutto il mondo e nel cast di film come Dunkirk e Don't Worry Darling, non è stato però scelto e il regista ha preferito Austin Butler come protagonista del suo film.

Intervistato da Howard Stern, Harry Styles ha dichiarato: "Elvis probabilmente è stata la prima persona che ho conosciuto oltre la mia famiglia quando ero un bambino. Per questo motivo c'era qualcosa di incredibilmente sacro che lo circondava, quindi ho pensato di dover provare a ottenere la parte, ma ero davvero intrigato".

Il nome della star della musica era emerso nelle prime indiscrezioni riguardanti i potenziali attori coinvolti nella realizzazione di Elvis ed è stato poi Austin Butler a convincere i produttori e il regista del progetto.

La pellicola di Baz Luhrmann verrà presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes.

Il film narra la vita del celebre Elvis Presley ed il suo complicato rapporto col manager Colonnello Tom Parker, interpretato dal leggendario Tom Hanks, dall'ascesa alla fama mondiale, esplorando anche la sua relazione con la moglie Priscilla Presley.