Elseworlds: Batwoman entra in scena nel nuovo promo

Marica Lancellotti

Arriverà a dicembre Elseworlds, il nuovo crossover dell'Arrowverse, e il network The CW ha diffuso oggi un nuovo promo che mostra finalmente in scena Batwoman, che nelle tre puntate sarà interpretata da Ruby Rose.

Nel breve filmato possiamo sentire Cisco e Green Arrow chiedersi se ce la faranno mai ad incontrare Batman, trovandosi a Gotham City, ed ecco che improvvisamente appare lei, la controparte femminile del Cavaliere Oscuro: Batwoman. Di fronte alla donna mascherata, i due non possono fare a meno di esclamare: "Wow, non è Batman!", "No, non lo è", dando così voce a quello che è stato probabilmente il pensiero di tutti i fan che, per la prima vota dopo la diffusione della prima foto di Batwoman, si sono trovati faccia a faccia con lei.

Il crossover Elseworlds vedrà coinvolti, oltre a Supergirl, Arrow e The Flash, anche altri personaggi che gravitano intorno alle vicende dell'Arrowverse: ci saranno Lois Lane (Elizabeth Tulloch), Nora Fries (Cassandra Jean Amell), tornerà anche Superman (Tyler Hoechlin), e vedremo in azione il Dr. John Degan (Jeremy Davies) che, riscrivendo la realtà, invertirà involontariamente le vite di Oliver e Barry, "piccolo" dettaglio di cui però saranno a conoscenza solo i nostri supereroi.

Il cattivo di turno sarà Mar Novu, anche conosciuto come The Monitor, creatura extraterrestre dotata di immensi poteri e interpretata da LaMonica Garrett. The Monitor è un personaggio creato per il 50° anniversario della DC Comics, apparso per la prima volta in alcune serie già nel 1982, pur se ha avuto il suo primo ruolo di rilievo solo nel crossover a fumetti Crisi sulle Terre Infinite, pubblicato dalla DC tra il 1985 il 1986.

Elseworlds andrà in onda negli Stati Uniti su The CW a partire da domenica 9 dicembre, per concludersi martedì 11 dicembre.