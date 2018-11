Elseworlds: Batwoman in azione in una nuova foto del crossover

Elseworlds, il nuovo crossover ambientato nell'Arrowverse, introdurrà il personaggio di Batwoman, ruolo affidato all'attrice Ruby Rose, e una nuova foto mostra ora l'eroina in azione.

L'attrice, intervistata da Entertainment Weekly, ha dichiarato mentre era impegnata sul set: "È una strana sensazione indossare un costume come questo che è stato creato appositamente per te sapendo che ti trasformerà in un personaggio che compie cose incredibili. Ti senti in una posizione di potere e cambia all'istante tutto ciò che provi in quel momento".

Batwoman, durante le tre puntate che compongono il crossover, interagirà con gli eroi in versione eroica e semplice Kate Kane, in modo da poter vedere i vari lati della sua personalità. Ruby ha dichiarato: "È più divertente rispetto a personaggi come Flash o Supergirl perché è una miliardaria, ci sono delle donne che la amano". L'attrice ha proseguito: "Ha sempre saputo chi era, ma sta iniziando realmente a comprenderlo realmente nel crossover e diventando Batwoman. Non è la prima volta che ha indossato quel costume".

Kate, tuttavia, non sarà particolarmente felice dell'arrivo dei supereroi a Gotham City perché ha dei progetti e una vita che sta cercando di sistemare, non sentendosi particolarmente motivata ad aiutarli.

I tre episodi andranno in onda domenica 9, lunedì 10 e martedì 11 dicembre, comprendendo quindi episodi delle serie The Flash