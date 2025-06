Elsbeth 2 torna stasera su Rai 2: trama e cast della seconda puntata del legal-drama

Stasera 30 giugno su Rai 2, e in live streaming su RaiPlay, prosegue la seconda stagione di Elsbeth, lo spin-off dei celebri legal drama The Good Wife e The Good Fight. La serie torna in prima visione assoluta con nuovi casi sempre più intricati. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere, che potranno seguire le indagini di un'avvocatessa brillante e fuori dagli schemi, in una serie ricca di suspense, colpi di scena e personaggi indimenticabili.

Trama della serie

Protagonista della serie è l'attrice Carrie Preston nel ruolo di Elsbeth Tascioni, avvocatessa anticonformista e brillante, lascia Chicago per collaborare con la polizia di New York, utilizzando il suo ingegno unico per risolvere casi complessi. Tra misteri, intrighi e colpi di scena, Elsbeth affronta ogni sfida con ironia e determinazione, portando un approccio del tutto personale nel mondo dei legal drama.

Elsbeth. Carrie Preston in una sequenza della serie.

Episodi del 30 giugno

La serata si apre con l'episodio La notte del diavolo: Mackenzie Altman, ex bambina prodigio diventata celebrità da tabloid, si sveglia la mattina di Halloween con un inquietante vuoto di memoria, un tatuaggio sconosciuto e il sospetto di aver commesso un omicidio durante una notte di eccessi. Messa sotto controllo dalla polizia, confida a Elsbeth le sue paure. La brillante consulente legale decide di ricostruire la serata, scoprendo che dietro la confusione si cela una trama molto più complessa, che coinvolge la misteriosa morte di Sonny Miller, un vecchio conoscente di Mackenzie.

La seconda parte della serata propone Elsbeth's 11, episodio che ruota attorno alla morte di un dipendente della boutique di gioielli più esclusiva di New York, Vivienne's. Roselyn Bridwell, amante del lusso, e la nuova direttrice Valentina si trovano ai ferri corti, mentre una vendetta prende forma con una rapina pianificata nei minimi dettagli. Ma l'intervento di Elsbeth è pronto a sconvolgere i piani e a mettere a nudo segreti nascosti dietro la facciata scintillante della città.

Cast principale di Elsbeth