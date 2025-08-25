Elsbeth 2 su Rai 2 stasera 25 agosto: cast e trama del finale di stagione tra delitti e musical

Nel finale della seconda stagione della serie creata da Robert e Michelle King ci aspetta un omicidio in prigione e un numero musicale ispirato a Chicago.

Questa sera, lunedì 25 agosto, su Rai 2 e in live streaming su RaiPlay, continua la seconda stagione di Elsbeth, lo spin-off dei celebri legal drama The Good Wife e The Good Fight. La serie torna in prima visione assoluta con nuovi casi sempre più complessi: Elsbeth finisce dietro le sbarre per aver oltrepassato i limiti durante un'indagine

Elsbeth: sinossi della serie e trama degli episodi dell'11 agosto

La protagonista, avvocato brillante e fuori dagli schemi, originaria di Chicago, si trasferisce a New York dove mette il suo ingegno al servizio del Dipartimento di Polizia. Elsbeth Tascioni, con uno stile non convenzionale e uno sguardo capace di cogliere l'impercettibile, aiuta a risolvere casi intricati che sembrano senza via d'uscita. Tra intuizioni geniali, umorismo e fascino eccentrico, la serie unisce mistero, ironia e una protagonista davvero unica.

Episodio 19 - Ho una piccola lista

In questo episodio, Elsbeth si trova a indagare su una sparatoria apparentemente casuale. Il suo interesse si concentra su Rod Bedford, un giovane ricco e viziato, affascinato dalle esperienze estreme e potrebbe aver aggiunto l'omicidio alla sua "lista dei desideri". Spinta dall'ossessione verso il sospettato, Elsbeth oltrepassa i limiti legali della sua indagine.

Carrie Preston e Billy Magnussen

L'incontro con Rod la destabilizza ulteriormente: un improvviso e doloroso flashback sull'omicidio del giudice Crawford, mostrato all'inizio dell'episodio, la rende più vulnerabile e meno lucida nelle sue scelte. Il risultato è drammatico: Elsbeth finisce arrestata, con l'accusa formalizzata da un giudice vicino a Crawford. Questo colpo di scena non solo la porta dietro le sbarre, ma prepara il terreno per un finale di stagione carico di tensione.

Episodio 19 - Festa del Ramen

Nel finale della seconda stagione, Elsbeth si ritrova dietro le sbarre quando, improvvisamente, un nuovo crimine scuote il carcere: Alex Modarian viene ucciso nella biblioteca, accoltellato con un'arma improvvisata. Nonostante la sua condizione, Elsbeth non può ignorare l'istinto investigativo che la contraddistingue. Le circostanze del delitto la riportano infatti a fare i conti con un carosello di volti già noti: diversi criminali d'alto profilo che lei stessa aveva contribuito a far condannare in passato.

Per riunire e spingere i sospettati a esporsi, Elsbeth mette in scena un momento a dir poco spettacolare: un numero musicale ispirato al celebre musical Cell Block Tango di Chicago che coinvolge anche guest star d'eccezione come Mary-Louise Parker, Retta e Alyssa Milano. Parallelamente, il NYPD lavora senza sosta per liberare Elsbeth, convinto della sua innocenza. L'episodio si chiude con un addio significativo, aprendo a nuove dinamiche per il futuro.

Una scena del musical dell'episodio finale di Elsbeth 2

Cast principale di Elsbeth

Carrie Preston nel ruolo di Elsbeth Tascioni: la brillante e stravagante avvocatessa che risolve i crimini con il suo metodo unico.

Carra Patterson nel ruolo dell'Agente Kaya Blanke: la giovane e capace agente della NYPD che collabora con Elsbeth.

Wendell Pierce nel ruolo del Capitano C.W. Wagner: il capitano della NYPD che si trova a gestire l'approccio poco ortodosso di Elsbeth.

Guest star di questa sera