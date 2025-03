Elsbeth e altre 5 serie tv eredi di Colombo

In occasione dell'arrivo in tv della serie con Carrie Preston, andiamo a (ri)scoprire alcuni titoli in streaming che omaggiano il classico con Peter Falk.

Una detective story invertita, conosciuta anche come howcatchem (termine coniato da Philip MacDonald nel 1963) è sostanzialmente l'opposto del giallo classico whodunit. Un murder mystery al contrario con la struttura narrativa ribaltata, in cui si parte dall'identità del colpevole e dal suo modus operandi per poi risalire al movente da parte di chi indaga, mostrando al pubblico come si possa arrivare a scoprirlo e sbugiardarlo. Spesso rimangono comunque alcuni pezzi del puzzle da risolvere nel corso dell'indagine, e ciò non toglie che ulteriori plot twist attendano gli spettatori lungo la visione.

L'unico e l'impareggiabile

Lo sanno bene i fan di Colombo, la storica serie poliziesca con protagonista Peter Falk in onda per ben dieci stagioni, che giocava proprio con questo climax narrativo al contrario e l'ha utilizzato al meglio.

Il primo ad usare questa tecnica in letteratura fu R. Austin Freeman in The Case of Oskar Brodski pubblicato sul Pearson's Magazine nel 1912. Passando all'audiovisivo, tante sono le serie tv che si sono avvalse di questo escamotage in alcuni episodi, come Un Detective in Corsia con Dick Van Dyke, Monk con Tony Shalhoub, Criminal Minds con Joe Mantegna e Law & Order: Criminal Intent con Vincent D'Onofrio. Ma alcuni show hanno voluto omaggiare il tenente più famoso della tv allargando il bacino della tecnica a tutte le puntate: (ri)scopriamo 5 titoli da vedere in streaming.

1. Elsbeth

Elsbeth. Carrie Preston in una scena della serie.

L'ultima arrivata in ordine di tempo è la serie spin-off/sequel di The Good Wife e The Good Fight, con la quale i coniugi King hanno saputo reinventarsi e giocare più che mai coi propri personaggi. Non più avvocato e ora consulente della polizia, da Chicago a New York, Carrie Preston torna ad interpretare Elsbeth Tascioni, che col proprio fiuto e attenzione ai dettagli riesce a colpire sempre nel segno. Soprattutto grazie alla propria eccentricità che funge da copertura verso i sospettati, proprio come faceva Colombo. Ogni episodio è impreziosito da una guest star dal mondo della serialità per stuzzicare il pubblico. Disponibile su RaiPlay.

2. Luther

Un poliziotto britannico sui generis

Gli inglesi confermano di essere molto bravi nei crime thriller con Luther. Protagonista è Idris Elba e il poliziesco propone varie detective story invertite che si sviluppano per più puntate, al fine di catturare il serial killer di turno. Al centro il rapporto complicato del protagonista con Alice (Ruth Wilson), coinvolta nel primo caso e da quel momento sua ossessione. Le passioni, infatti, spesso hanno la meglio sul suo intelletto sopraffino. Non ci sembra casuale che in molti di questi eredi il titolo corrisponda al nome dei protagonisti. Cinque stagioni e un film conclusivo, disponibili tra NOW e Netflix.

3. Stucky

Giuseppe Battiston nella serie Stucky

C'è anche un pezzo d'Italia tra i nostri consigli. Nato nei romanzi di Fulvio Ervas e poi trasposto nel film Finché c'è prosecco c'è speranza, il detective Stucky col volto di Giuseppe Battiston ha ora una serie tutta sua (di cui speriamo di vedere presto la seconda stagione). Ambientata a Treviso, Stucky vede il protagonista utilizzare i propri modi affabili e apparentemente innocui coi sospettati, avendo alla mano l'immancabile taccuino perché allergico alla tecnologia, per braccare i colpevoli, spesso di classi sociali elevate o autentiche celebrità. Tutti omaggi al personaggio reso celebre da Peter Falk. Disponibile su RaiPlay.

4. Motive

Il cast del serial in una scena

Serie canadese in onda per quattro stagioni, Motive come da titolo si concentra sul movente dei colpevoli, rivelati all'inizio di ogni episodio insieme alle vittime, quando apparentemente sono scollegati tra loro. Ad indagare la Detective Angela Flynn (Kristin Lehman), una mamma nubile che lavora nella squadra Omicidi di Vancouver che deve risalire a tutti i costi alla verità. Qualcosa di simile si era visto anche in Rizzoli & Isles.

5. Poker Face

Dal mondo di Knives Out

Purtroppo è ancora inedita in Italia la serie spin-off della saga gialla di Rian Johnson Cena con delitto. Al centro Natasha Lyonne che riprende il personaggio intravisto nel secondo capitolo durante la videochiamata di gruppo di Benoit Blanc (Daniel Craig). Charlie Cale è una cameriera bravissima a capire chi sta mentendo e questo la aiuterà a risolvere svariati casi in giro per gli Stati Uniti, uno in ogni episodio, mentre prova a fuggire dal boss di un casinò dove lavorava. Anche qui le guest star non mancano. In attesa del terzo capitolo, Wake Up Dead Man in autunno su Netflix.

Bonus: The Sinner

The Sinner. Bill Pullman e Jessica Biel in una scena della prima stagione.

Le prime stagioni di The Sinner si possono considerare due detective story invertite con ogni indagine che dura una stagione e in comune il poliziotto trasandato (come Colombo) interpretato da Bill Pullman. Questo poiché appare chiarissima l'identità dei colpevoli all'inizio della stagione, con tanto di testimoni, ma poi andando a ritroso, si finisce per scavare nel loro passato e capirne il movente e il trauma che li ha portati a un tale gesto, affrontando svariate tematiche a partire dalla religione e dalla fede. Disponibile su Netflix.