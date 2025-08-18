Elsbeth 2 su Rai 2, nelle puntate di stasera 18 agosto: resa dei conti e nuovo personaggio

Il focus principale della serata è la resa dei conti finale tra Elsbeth e il giudice Crawford, un candidato alla Corte Federale che sta ostacolando le indagini e mettendo in pericolo le persone a cui Elsbeth tiene.

Questa sera, lunedì 18 agosto, su Rai 2 e in live streaming su RaiPlay, continua la seconda stagione di Elsbeth, lo spin-off dei celebri legal drama The Good Wife e The Good Fight. La serie torna in prima visione assoluta con nuovi casi sempre più complessi: in uno degli episodi di oggi Elsbeth sarà affiancata per la prima volta dall' ufficiale di polizia Reese Chandler.

Elsbeth: sinossi della serie e trama degli episodi dell'11 agosto

La protagonista, avvocato brillante e fuori dagli schemi, originaria di Chicago, si trasferisce a New York dove mette il suo ingegno al servizio del Dipartimento di Polizia. Elsbeth Tascioni, con uno stile non convenzionale e uno sguardo capace di cogliere l'impercettibile, aiuta a risolvere casi intricati che sembrano senza via d'uscita. Tra intuizioni geniali, umorismo e fascino eccentrico, la serie unisce mistero, ironia e una protagonista davvero unica.

Episodio 16 - Meno è meglio

Una guru del minimalismo e del decluttering, Freya Frostad, diventa la principale sospettata quando suo marito viene trovato morto nella loro vasca idromassaggio. Elsbeth, che sta indagando sul caso, scopre che lo stile di vita minimalista di Freya nasconde un problema di accumulo e una storia di manipolazioni ai danni dei suoi clienti. L'episodio esplora anche i temi dell'eccessivo attaccamento agli oggetti e alle relazioni, costringendo i personaggi a confrontarsi con ciò a cui si aggrappano.

Reese Chandler interpretato da Ethan Slate

Episodio 17 - Non è lì dentro

Elsbeth indaga sulla scomparsa di Russell, nipote di Arthur Greene Jr., noto per le sue teorie complottiste, legato a un'agenzia funebre storica. L'episodio introduce l' ufficiale di polizia Reese Chandler (interpretato da Ethan Slater) come nuovo partner di Elsbeth, un personaggio chiacchierone ma di buon cuore che crea un interessante contrasto con il suo stile investigativo unico.

Le indagini conducono Elsbeth alla casa funeraria gestita da Arthur Greene Jr. (interpretato da David Alan Grier), un luogo ricco di segreti, eccentricità e tensioni familiari. Tra i momenti più singolari, Arthur tenta di rinchiudere Elsbeth in una bara. L'episodio presenta inoltre un inquietante avvertimento riguardo alle indagini sul giudice Crawford, suggerendo che i misteri vanno oltre la casa funeraria stessa.

Episodio 18 - So cosa hai fatto

Elsbeth indaga sul giudice Milton Crawford, convinta che possa essere un assassino. Mentre Crawford si avvicina a una nomina a giudice federale, Elsbeth cerca disperatamente di scoprire i segreti del suo passato prima che sia troppo tardi, in particolare su un episodio del passato che coinvolge una giovane donna di nome Sherry, convinta che possa collegarsi ai crimini di Crawford.

Carrie Preston

La sua indagine finisce per coinvolgere in pericoli anche le persone a lei vicine, rivelando quanto possa essere rischioso sfidare un uomo tanto influente. Nel frattempo, Teddy valuta se intraprendere lo stesso percorso della madre, pensando a una carriera nel campo legale e intrecciando così un nuovo filo narrativo legato al futuro della famiglia.

Cast principale di Elsbeth

Carrie Preston nel ruolo di Elsbeth Tascioni: la brillante e stravagante avvocatessa che risolve i crimini con il suo metodo unico.

Carra Patterson nel ruolo dell'Agente Kaya Blanke: la giovane e capace agente della NYPD che collabora con Elsbeth.

Wendell Pierce nel ruolo del Capitano C.W. Wagner: il capitano della NYPD che si trova a gestire l'approccio poco ortodosso di Elsbeth.

Personaggi ricorrenti e guest star

La serie Elsbeth si distingue per la presenza di numerose guest star in ogni episodio, spesso nei panni dei "colpevoli" o di personaggi chiave del caso. Tra le apparizioni nella seconda stagione si segnalano nomi come: